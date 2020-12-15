Обвинение запрашивает 15 лет для историка Соколова, убившего аспирантку

Прокуратура просит 15 лет колонии для Олега Соколова, предположительно, убившего аспирантку, которая была его любовницей. Мужчину обвиняют в убийстве и хранении оружия, пишет ТАСС.

Сторона защиты потерпевшей стороны поддержала обвинение, а адвокаты историка попросили суд назначить подзащитному не более восьми лет тюрьмы с учетом смягчающих обстоятельств.

"Я хочу выразить глубокое и полное сожаление в содеянном. <...> Я не только должен, но и хочу быть наказан", – заявил во время суда Соколов.

Напомним, что историка Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке рюкзак с отрезанными женскими руками. Конечности принадлежали Анастасии Ещенко, которая была аспиранткой ученого, а также имела с ним отношения.

В октябре 2020 года Соколов заявил, что раскаивается в содеянном.