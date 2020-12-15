Toyota Camry стала самым угоняемым автомобилем 2020 года

Эксперты компании "АльфаСтрахование" проанализировали обращения по КАСКО и узнали, какие автомобили угоняли чаще всего за девять месяцев 2020 года. Оказалось, что в целом частота угонов по сравнению с 2019 годом снизилась на 20%.

Самым угоняемым автомобилем стала Toyota Camry. Второй по популярности у угонщиков – Lexus LX, третий – кроссовер Toyota RAV4. Нашлось в рейтинге место и для представителя отечественного автопрома. Седьмую строчку заняла российская классика – Lada 4x4.

Эксперты отметили, что угонщики также часто обращают внимание на Hyundai Tucson, Kia Sorento, внедорожник Toyota Land Cruiser и Kia Rio, пишет car.ru.