Российские власти начали принимать меры для сдерживания роста цен на продукты

Российские власти начали предпринимать меры для стабилизации продовольственной обстановки в стране. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал сразу несколько постановлений, которые необходимы для сдерживания роста цен на продукты.
"Правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Урегулировать ситуацию на продовольственном рынке поручил президент", – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.
Отмечается, что сами документы будут опубликованы позднее.
Напомним, что Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты. Он обратил внимание, что при реальном падении доходов на 4,3% стоимость сахара увеличилась более чем на 70%. При этом ранее глава государства отметил, что пандемия коронавируса никак не связана с ростом цен на продукты.
Комментарии
Опять к повышению.
Раньше такое с бензином было.
Теперь за булку хлеба биться будем
А все потому, что жить лучше стали, как сказал царь. Ему виднее
А вождь не понимает, что основная причина в нем! Ведь он сторонник низкого курса рубля к доллару, не дает развиваться мелкому и среднему бизнесу, приветствует нищенские пенсии и низкие зарплаты, но заливает деньгами своих друганов и т.д. и т.п.
Не могут бывшие комукняки дожившие до маразма руководить страной. Они же не импорт продуктов разрешат и сделают доллар по 35 рублей, а продолжат давить продукты трактором и организуют дефицит и талоны.
Меры надо предпринимать, но гораздо более высокого порядка, с самой что ни на есть верхушки начинать надо.
Впервые абсолютно согласен с нашим Аборигеном!