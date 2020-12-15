Российские власти начали принимать меры для сдерживания роста цен на продукты

Российские власти начали предпринимать меры для стабилизации продовольственной обстановки в стране. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал сразу несколько постановлений, которые необходимы для сдерживания роста цен на продукты.

"Правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Урегулировать ситуацию на продовольственном рынке поручил президент", – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.

Отмечается, что сами документы будут опубликованы позднее.

Напомним, что Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты. Он обратил внимание, что при реальном падении доходов на 4,3% стоимость сахара увеличилась более чем на 70%. При этом ранее глава государства отметил, что пандемия коронавируса никак не связана с ростом цен на продукты.