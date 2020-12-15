В деле убитого бийчанина, который воевал в ДНР, появился подозреваемый

Следственный комитет Ленинградской области подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 37-летнего уроженца Бийска. Напомним, преступление произошло в городе Мурино под Санкт-Петербургом.

Известно, что подозреваемый является ровесником убитого. По предварительной версии, мужчины выпивали вместе, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Злоумышленник пустил в ход топор и нож.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу, сообщает пресс-служба областного СК.

Как уже писал amic.ru, тело уроженца Бийска нашли в его квартире. Мужчина ранее профессионально занимался боксом, а в 2014-2015 годах воевал в Донбассе на стороне ополченцев непризнанной Донецкой народной республики. За это его внесли в так называемый "расстрельный список" украинского сайта "Митротворец".