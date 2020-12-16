Больше и лучше. Как в Барнауле готовятся переселить шахматистов в новый дом

Алтайский краевой шахматный клуб до конца 2020 года начнет переезд с улицы Гоголя в новое помещение в самом центре Барнаула – по адресу Советская, 4. Его площадь в два раза больше, чем нынешний дом шахматистов, находящийся в аварийном состоянии. После переезда в новом здании проведут ремонт, что позволит организовывать крупные шахматные турниры с участием именитых гроссмейстеров. В последние годы за шахматами закрепилась репутация едва ли не самого прогрессирующего вида спорта в Алтайском крае. Поэтому вопрос с получением нового дома для клуба стоит на контроле не только в федерации шахмат и Минспорте, но и в краевом правительстве. Там уже пообещали выделить на ремонт 3,8 миллиона рублей.

Когда шахматный клуб переедет в новое здание?

Ожидается, что краевой шахматный клуб отметит новоселье по новому адресу в первом квартале 2021 года. Шахматисты не переживают из-за такого перерыва: в связи с эпидемиологической обстановкой все турниры в регионе до конца года отменены. Поэтому шахматные доски, фигурки и столы им пока не нужны.

Как рассказал amic.ru руководитель федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, в новом здании будет удобно заниматься участникам клуба всех возрастов. А его площадь – 800 кв. метров – позволит проводить крупные шахматные турниры и не тратить деньги на аренду дополнительных помещений. Но в первую очередь после переезда шахматисты планируют провести косметический ремонт в новом доме. Деньги на него уже заложены в краевом бюджете на следующий год.

"Федерация считает, что ситуация с новым шахматным клубом развивается в нужном направлении. Дорожная карта переезда уже составлена и выполняется согласно графику. С середины ноября часть помещения на улице Советской уже находится в безвозмездном пользовании. В конце декабря будет объявлен конкурс на проект ремонта здания. Мы надеемся, что часть помещения удастся обновить к концу марта следующего года. К этому времени должна освободиться оставшаяся часть помещения, которую передадут Управлению имущественных отношений Алтайского края, а уже потом – федерации шахмат на безвозмездной основе", – пояснил Артем Поломошнов.

Почему переезжает клуб?

В ноябре 2019 года в клуб, который располагался в доме на улице Гоголя, пришла с проверкой комиссия из КГБУ "Учреждение по содержанию административных зданий". По итогам ревизии было объявлено, что здание находится в аварийном состоянии и его нужно срочно освободить. При этом альтернативного здания для переезда не предложили. Фактически шахматный клуб хотели выселить на улицу. После публикаций в СМИ обращения ведущих гроссмейстеров страны к губернатору Виктору Томенко в проблему включился вице-премьер правительства региона Иван Кибардин. В итоге шахматистам нашли удобное и современное помещение в центре города на улице Советской недалеко от площади Октября. Что будет с прежним зданием на улице Гоголя – пока неизвестно.