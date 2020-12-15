Пост зампреда фракции "Единой России" в АКЗС поделили на двоих человек

Пост заместителя председателя фракции партии "Единая Россия" в АКЗС разделят депутаты Денис Голобородько и Ирина Солнцева.

Как сообщают источники ИА "Банкфакс", изначально на эту должность претендовал только Голобородько и, несмотря на свою молодость – 27 лет, – он уже является руководителем регионального исполкома партии, а на днях занял место председателя АКЗС по правовой политике.

По сведениям инсайдеров, коллеги Голобородько посчитали, что он может не справиться с нагрузкой и решили поделить пост с более опытной Ириной Солнцевой. При этом на сайте АКЗС изменения пока не указаны.

Напомним, что ранее пост зампреда фракции алтайских единороссов занимал Андрей Осипов, который 27 ноября по решению депутатов краевого парламента перешел на должность бизнес-омбудсмена.