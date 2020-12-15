Актера Сергея Шакурова госпитализировали с пневмонией

Советского и российского актера, народного артиста РСФРС Сергея Шакурова госпитализировали с пневмонией.

Как пишет Telegram-канал Mash, у 78-летнего актера подтвердили COVID-19 еще в октябре – тогда у него развилась пневмония и его положили в больницу. Спустя некоторое время его отправили на долечивание домой.

Однако сегодня состояние Шакурова резко ухудшилось и его вновь госпитализировали. На данный момент врачи занимаются стабилизацией состояние артиста.

Сергей Шакуров известен по роли командира эскадрона Андрея Забелина в фильме Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", а также роли генсека СССР Леонида Ильича Брежнева в биографическом сериале Сергея Снежкина "Брежнев".