Цены на вторичное жилье в России за год выросли на 16%

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в 2020 году составила 90 тысяч рублей. За год цена выросла на 16%, пишет "РБК".

"Москва прибавила в цене 12,6%, а Санкт-Петербург — 13%. Города с населением 0,5–1 млн человек за счет более быстрого роста цен приближаются к мегаполисам, 38% городов прибавили в стоимости в пределах 5–10%", — пишет издание со ссылкой на исследование сервиса ЦИАН. При этом в двух городах (Орске и Воткинске) жилье подешевело.

Отмечается, что новостройки обгоняют по стоимости вторичку. Одной из причин этого стало введение программы льготной ипотеки.

Ранее amic.ru писал о том, что продажи жилья в Алтайском крае резко выросли в 2020 году.