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Песков отменил ежедневные брифинги из-за пресс-конференции Путина

, ИА "Амител"
Он заявил, что будет готовиться
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков, отменил ежедневные брифинги для журналистов, которые проходят по будням. Это решение было принято для подготовки к пресс-конференции с президентом, которая пройдет 17 декабря. 

"Готовимся к пресс-конференции", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее amic.ru писал о том, что 17 декабря Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию. Телеканалы заложили под трансляцию по три часа. Согласно эфирной сетке, пресс-конференция начнется в 12:00 по московскому времени, а ее окончание запланировано на 15:00. Такое расписание составили телеканалы "Россия-1" и Первый.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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