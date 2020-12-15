Песков отменил ежедневные брифинги из-за пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков, отменил ежедневные брифинги для журналистов, которые проходят по будням. Это решение было принято для подготовки к пресс-конференции с президентом, которая пройдет 17 декабря.

"Готовимся к пресс-конференции", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее amic.ru писал о том, что 17 декабря Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию. Телеканалы заложили под трансляцию по три часа. Согласно эфирной сетке, пресс-конференция начнется в 12:00 по московскому времени, а ее окончание запланировано на 15:00. Такое расписание составили телеканалы "Россия-1" и Первый.