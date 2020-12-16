Сервис "Яндекс. Музыка" подвел итоги 2020 года и выбрал самый популярный трек. При подготовке рейтинга учитывались данные с декабря 2019-го по ноябрь 2020-го.

"Самым популярным треком стал "Девочка, танцуй" (Artik & Asti); лидерами среди исполнителей в 2020 году стали российский рэпер Моргенштерн и канадец The Weeknd, а среди исполнительниц слушатели отдали предпочтение поп-певицам Zivert и Билли Айлиш. Самой прослушиваемой русскоязычной группой оказался поп-дуэт Artik & Asti, а среди групп, поющих на иностранном языке, первое место заняли метал-рокеры из Rammstein", – сказано в пресс-релизе компании.

Отмечается, что музыка на русском языке уже третий год лидирует в чартах. В этом году в список лучших вошли семь российских композиций и три иностранных.

Ранее amic.ru писал о том, что лучшим фильмом 2020 года, по мнению россиян, стал "Джентльмены" Гая Ричи.