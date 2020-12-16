Ученые нашли 20 новых видов животных в боливийском лесу

Ученые из 20 институтов провели масштабную экспедицию в долину Зонго, которая расположена на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря. В труднодоступном лесном массиве они обнаружили неизвестные ранее виды животных.

"Эта область стала безопасным убежищем для амфибий, рептилий, бабочек и растений, которые не были найдены больше нигде на Земле", — рассказал один из участников экспедиции.

В 50 километрах от долины находится жилой город, но из-за труднодоступности территории люди не смогли до нее добраться, пишет "МИР 24".

Среди 20 неизвестных ранее видов животных оказались лягушка-лилипут (Noblella sp. nov.), чья длина составляет всего 10 миллиметров, ядовитая гремучая змея Bothrops monsignifer и боливийская змея Eutrachelophis sp. nov.