Военные перекроют несколько участков трассы в Алтайском крае

Из-за движения военных колонн в Алтайском крае перекроют несколько участков трасс. Водителей просят с пониманием отнестись к дорожной обстановке.
Движение будет ограничено 16 декабря на следующих участках:
- с 18:50 до 21:50 на автодороге "257 км автодороги Р-256 – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Полковниково";
- с 18:50 до 21:50 на автодороге "н.п. Озеро-Красилово – н.п. Контошино – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Полковниково".
Ранее amic.ru писал о том, что мост через реку Уксунай в Тогульском районе Алтайского края реконструируют. На эти цели из бюджета направили около 172 млн рублей. В эксплуатацию объект сдадут в 2021 году.
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