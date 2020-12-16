Изморозь и гололедица. О погоде в Алтайском крае 16 декабря

Небольшой снег, изморозь и гололедица ожидается в Алтайском крае 16 декабря. По прогнозам синоптиков, температура в регионе будет выше обычной.

Как сообщает краевой Гидрометцентр, днем температура воздуха составит -8...13° С. В отдельных районах небольшой снег, в утренние часы изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/c.

В Барнауле температура составит -9...11° С, временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Ранее amic.ru писал о том, что в ближайшие дни в Алтайском крае сохранится ветреная погода, а местами пройдет небольшой снег.