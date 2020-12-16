Трехметровую винтовую елку поставили в ж/д вокзале в Барнауле

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

Барнаульский железнодорожный вокзал украсили необычной елкой, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Традиционный элемент новогоднего украшения помещений соорудили слесари ж/д вокзала на станции Барнаул Алексей Погудин и Владислав Утков.

Для создания винтовой елки потребовались рейки различного размера и материалы для их скрепления. Ее высота достигает трех метров.

Творение слесарей постигла та же участь, что и обычных зеленых красавиц в новогодние дни – ее украсили разноцветными шарами.

Ранее amic.ru писал, что на площади Сахарова в Барнауле началась установка главной городской елки.