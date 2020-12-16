Трехметровую винтовую елку поставили в ж/д вокзале в Барнауле

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги
Барнаульский железнодорожный вокзал украсили необычной елкой, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Традиционный элемент новогоднего украшения помещений соорудили слесари ж/д вокзала на станции Барнаул Алексей Погудин и Владислав Утков.
Для создания винтовой елки потребовались рейки различного размера и материалы для их скрепления. Ее высота достигает трех метров.
Творение слесарей постигла та же участь, что и обычных зеленых красавиц в новогодние дни – ее украсили разноцветными шарами.
Ранее amic.ru писал, что на площади Сахарова в Барнауле началась установка главной городской елки.
Комментарии
неужели даже у РЖД нет денег на НОРМАЬЛНУЮ ёлку. а не вот это га888но из отходов, с распила поддонов. Куда катится мир. хотябы покрасили или дождик......ах да..дорого ж...
Ужас какой