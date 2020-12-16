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Трехметровую винтовую елку поставили в ж/д вокзале в Барнауле

, ИА "Амител"
Ее создали из дерева местные слесари

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

Барнаульский железнодорожный вокзал украсили необычной елкой, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Традиционный элемент новогоднего украшения помещений соорудили слесари ж/д вокзала на станции Барнаул Алексей Погудин и Владислав Утков.

Для создания винтовой елки потребовались рейки различного размера и материалы для их скрепления. Ее высота достигает трех метров.

Творение слесарей постигла та же участь, что и обычных зеленых красавиц в новогодние дни – ее украсили разноцветными шарами.

Ранее amic.ru писал, что на площади Сахарова в Барнауле началась установка главной городской елки.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.12.2020 09:18
krash

неужели даже у РЖД нет денег на НОРМАЬЛНУЮ ёлку. а не вот это га888но из отходов, с распила поддонов. Куда катится мир. хотябы покрасили или дождик......ах да..дорого ж...

16.12.2020 09:26
гость

Ужас какой

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