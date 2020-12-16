Эксперты назвали причину массовой продажи домов возле барнаульского аэропорта

Владельцы домов, расположенных в районе аэропорта Барнаула, опасаются нового законодательства, поэтому массово выставляют участки на продажу. Сейчас актуальны около 70 подобных объявлений. В основном продаваемые дома расположены в Новомихайловке, садоводствах "Березка", "Полет", "Простор", "Алмаз", "Березовая роща", "Аэрофлот".
Эксперты, опрошенные "Алтайским порталом недвижимости", объяснили причину этой ситуации. Дело в том, что данные территории попали в приаэродромную зону, границы которой обозначили в недавно измененных правилах застройки и землепользования Барнаула. Новые предписания ввели на федеральном уровне с января 2020 года. Согласно им, в седьмой подзоне барнаульского аэропорта запретили строительство новых зданий. Таким образом, районная администрация больше не сможет их согласовывать, а Росреестр – регистрировать и ставить на учет.
При этом уже построенные усадьбы никто сносить не будет. Владельцы могут распоряжаться домами и землями на свое усмотрение и имеют право их продавать. Однако в договорах будут прописаны все возможные ограничения, возникшие в связи с новым статусом.
Ранее amic.ru сообщал, что у барнаульцев выкупают земельные участки, которые лежат на территории будущей объездной трассы вокруг города. Процесс обещает затянуться на несколько лет.
Комментарии
Дорого содержать эти дома.
Shit happens.
Покоя людям не дадут... Придумают какую нить хрень и изгаляются. То красные линии то аэропорт. Кто разрешал там строить? Почему люди остаются крайними? Почему этот бардак везде и когда это закончится?
16.12.2020 11:20
- гость -
Кто разрешал там строить?
СССР.
В садоводстве Алмаз за 30 лет все отстроились, кто хотел. Садоводство в 4 км от Ново-Михайловки. Сочинять не надо про садоводства.
в договорах будут прописаны все возможные ограничения, возникшие в связи с новым статусом
И какой невменяемый это будет покупать?
Маленькие домишки снесут, а настроят многоэтажные.