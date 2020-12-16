Эксперты назвали причину массовой продажи домов возле барнаульского аэропорта

Владельцы домов, расположенных в районе аэропорта Барнаула, опасаются нового законодательства, поэтому массово выставляют участки на продажу. Сейчас актуальны около 70 подобных объявлений. В основном продаваемые дома расположены в Новомихайловке, садоводствах "Березка", "Полет", "Простор", "Алмаз", "Березовая роща", "Аэрофлот".

Эксперты, опрошенные "Алтайским порталом недвижимости", объяснили причину этой ситуации. Дело в том, что данные территории попали в приаэродромную зону, границы которой обозначили в недавно измененных правилах застройки и землепользования Барнаула. Новые предписания ввели на федеральном уровне с января 2020 года. Согласно им, в седьмой подзоне барнаульского аэропорта запретили строительство новых зданий. Таким образом, районная администрация больше не сможет их согласовывать, а Росреестр – регистрировать и ставить на учет.

При этом уже построенные усадьбы никто сносить не будет. Владельцы могут распоряжаться домами и землями на свое усмотрение и имеют право их продавать. Однако в договорах будут прописаны все возможные ограничения, возникшие в связи с новым статусом.

Ранее amic.ru сообщал, что у барнаульцев выкупают земельные участки, которые лежат на территории будущей объездной трассы вокруг города. Процесс обещает затянуться на несколько лет.