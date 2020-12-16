Родственник Путина создал партию "Россия без коррупции"

На учредительном съезде 15 декабря двоюродный племянник президента России Роман Путин и его соратники создали партию "Россия без коррупции". Об этом сообщает "Интерфакс".

Решение единогласно поддержали 106 делегатов из 53 регионов. На том же съезде приняты устав и программа партии.

Роман Путин – бывший сотрудник ФСБ. Он уже пробовал себя на госслужбе. В 2012 году он стал советником губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, но в следующем году его уволили. Роман Путин утверждает, что это было местью за разнос, который президент устроил главе сибирского региона на Госсобрании.

Ранее amic.ru писал, что Роман Путин возглавил политическую партию "Народ против коррупции", созданную семь лет назад. Через несколько месяцев Верховный суд России ликвидировал эту организацию по требованию Минюста.