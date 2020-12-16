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Родственник Путина создал партию "Россия без коррупции"

, ИА "Амител"
Решение единогласно поддержали 106 делегатов из 53 регионов
Роман Путин / Фото: Яна Задорожная, CC BY-SA 3.0, wikimedia.org

Роман Путин / Фото: Яна Задорожная, CC BY-SA 3.0, wikimedia.org

На учредительном съезде 15 декабря двоюродный племянник президента России Роман Путин и его соратники создали партию "Россия без коррупции". Об этом сообщает "Интерфакс".

Решение единогласно поддержали 106 делегатов из 53 регионов. На том же съезде приняты устав и программа партии.

Роман Путин – бывший сотрудник ФСБ. Он уже пробовал себя на госслужбе. В 2012 году он стал советником губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, но в следующем году его уволили. Роман Путин утверждает, что это было местью за разнос, который президент устроил главе сибирского региона на Госсобрании.

Ранее amic.ru писал, что Роман Путин возглавил политическую партию "Народ против коррупции", созданную семь лет назад. Через несколько месяцев Верховный суд России ликвидировал эту организацию по требованию Минюста.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.12.2020 09:59
- гость -

Зачем нам новый фсбшник путин который заявляет, что он против коррупции? Разве старый фсбшник путин мало раз сказал, что он против коррупции?

16.12.2020 10:00
- гость -

Россия без коррупции - Это же экстремизм?

16.12.2020 10:03
- гость -

цирк уехал, клоун остался

16.12.2020 10:05
- гость -

Он собрался бороться против действующей власти, тогда почему Минюст разрешил?!

16.12.2020 10:06
АБОРИГЕН

Очередное пустое место, партия спойлер возглавляемая холуем от гэбни.

16.12.2020 10:12
- гость -

Создание партий разрешена. Время покажет.

16.12.2020 10:12
-меcный-

ну чё - паржом?

16.12.2020 10:12
Гость

А если создать партию "Коррупция за Путина!" Да нет, бред какой-то...

16.12.2020 10:15
внук мороз

"Пчёлы против Мёда" - Дарю название

16.12.2020 10:19
- гость -

Чикатило - создал партию "любовь к ближнему"

16.12.2020 10:25
- гость -

После старого ФСБшника Путина России тяжело будет оправится. А тут ещё новый Путин-ФСБшник на подходе.

16.12.2020 10:30
- гость -

Создание партий разрешена.

Вы это Навальному скажите. Он уже много лет безуспешно пытается партию зарегистрировать. Может ему фамилию сменить?

16.12.2020 10:42
- гость -

16.12.2020 10:30
- гость -
Он уже много лет безуспешно пытается партию зарегистрировать.

Бедняга. И зачем ему далась эта партия?

16.12.2020 10:42
- гость -

Партия "не пили сук, на которых сидишь"

16.12.2020 10:51
- гость -

новый президент?

16.12.2020 11:01
almas

"Россия без коррупции"

Или это завуалированное название: "Россия без капитализма". Ну не может капитализм быть без коррупции...Даже в капиталистическом Китае и даже под руководством коммунистов существует коррупция...
Или, что больше вероятности,- "Россия без коррупции" в сегодняшней России - это профанация и очередное отвлечение трудящихся от классовой борьбы с буржуями.

16.12.2020 11:03
-меcный-

Надо быть честным и назвать по реальному - "За Коррупцию!"

16.12.2020 11:05
- гость -

Сетевую слизь корёжит от аббревиатуры ФСБ, как чёрта от ладана.Причём как нашу, так и хохло-прибалтийскую.

16.12.2020 11:10
- гость -

С утра поржали вдоволь

16.12.2020 11:38
- гость -

А он справку их "ЖЭКта" предоставил? И "Штемпель имеется"?

16.12.2020 11:57
АБОРИГЕН

16.12.2020 11:01
almas
Дело не в самом факте наличия коррупции, дело в её уровне. В той же Норвегии или Исландии тоже есть коррупция, а вот уровень её весьма низок. Не надо подводить мысль о том что капитализм=коррупция, это не так. Коррупция обусловлена многими факторами и поражены ею любые политические режимы и экономические системы. Все почившие в бозе совковые режимы буквально разъедало от коррупции, особенно на их неизбежном этапе разложения и краха. Каков уровень коррупции страны зависит от политической воли властей этой страны. Если Китаю или Сингапуру нужно было привлечь инвесторов, так и коррупция была прижата к ногтю. Деньги идут туда где правила игры, понятны и прозрачны.
Классовая же борьба это не более чем произвольная фантазия необразованного журналиста Маркса. Никаких классов и их борьбы не существует. Существуют натужные попытки имитации этого занимательного действия, но все они провалились, и не удивительно, ведь экономическая теория Маркса абсолютно неработоспособна и общество как оказалось на классы не делится.

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