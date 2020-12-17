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Быть конкурентоспособным. Как барнаульский завод мехпрессов наращивает мощность

, ИА "Амител"
На предприятии подвели итоги работы с экспертами нацпроекта
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский завод механических прессов – один из крупнейших разработчиков и производителей кузнечно-прессового оборудования в стране. Чтобы удерживать лидерские позиции, наращивать мощности и выйти на новую ступень развития, руководство предприятия приняло решение поучаствовать в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости". О том, как нацпроект повлиял на производство, какие изменения произошли на предприятии, читайте в нашем материале.

Устранить потери

Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства на заводе мехпрессов был выбран участок подготовки гнутых профилей линии рельс дверной на основе вагонного профиля. Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) помогли рабочей группе завода проанализировать текущее состояние потока и выявить места, где происходят основные потери. Всего выявили 32 проблемы.

"На пилотном потоке не было четкого понимания – какого вида сырье, сколько и к какому сроку необходимо, чтобы изготовить продукцию для заказчика. Рулонный металл распускался на штрипсы без четкого плана производства и долго хранился на участке, ожидая изготовления. Кроме того, продукция изготавливалась с большим запасом от заявки заказчика. Благодаря производственному анализу удалось снизить объем рулонного металла, который хранился в цехе, сократить запасы сырья на участке и места его хранения, а также оперативно решать проблемы, повлекшие отклонения от планируемых объемов изготовления", – рассказал руководитель проекта РЦК Дмитрий Печенин.

Основными направлениями оптимизации потока стали: сокращение времени протекания процесса, снижение уровня незавершенного производства, увеличение выработки, внедрение адресного хранения на складе сырья и готовой продукции.

"Переналадка линии профилирования с одного вида профиля на другой занимала большое количество времени. Из-за нехватки запасных частей операторам приходилось снимать корпуса с имеющихся валов с инструментом и устанавливать на необходимые для изготовления профиля. Для снижения потерь времени и увеличения выработки приходилось изготавливать продукцию "про запас" и хранить ее до востребования заказчиком на складе. Отсутствие свободного места создавало ряд дополнительных трудностей", – отметила руководитель проектного офиса Анна Косьянова.

Чтобы решить все проблемы, участники рабочей группы разработали план мероприятий. Для достижения целей использовали около 10 инструментов бережливого производства: систему 5С, производственный анализ, стандартизированную работу, информационные стенды и другие. В итоге результатами были удовлетворены и эксперты, и руководители предприятия.

За шесть месяцев на пилотном потоке сокращены объемы незавершенного производства на 28% – с 39,62 до почти 20 тонн, время протекания процесса снизилось на 83% – с 353 до 60 часов. Выработка сотрудников потока выросла с 0,075 до 0,097 тонны/час на человека, а оборачиваемость запасов – на 13%.

Время переналадки линии с одного вида профиля на другой сократилось с 1380 минут до 460 минут. Кроме того, на складе сырья внедрили динамическое адресное хранение, разработали стандарт переналадки, карты наладки на всю выпускаемую продукцию по данному продукту. За результативную работу грамотами и ценными подарками были награждены шесть самых активных участников рабочей группы.

Увеличить мощность

Успешное завершение полугодовой работы дало "зеленый свет" самостоятельной деятельности предприятия. Рабочая группа приступила к реализации следующего проекта – "Оптимизация процесса изготовления деталей на участке лазерной резки металла".

В следующем году процесс оптимизации коснется производства электросварочных труб на линиях ZG. А до финала участия в нацпроекте коллективу предстоит оптимизировать процесс изготовления корпусов масляного насоса на участке точной механической обработки, увеличить производительность на участке кузнечного меха, а также улучшить производство на участке деревообработки.

Внутренние тренеры получили все необходимые инструменты и знания, которые им предстоит тиражировать на всех участках. Эксперты РЦК при необходимости придут на помощь – они остаются сопровождать предприятие до завершения его участия в национальном проекте. К этому времени все сотрудники компании пройдут обучение основам бережливого производства.

ДЛЯ СПРАВКИ

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.12.2020 10:40
АБОРИГЕН

Постоянно на собеседования приходят инженеры-конструкторы с этого завода. На вопрос чем не устраивает работа на заводе, ответ один, нищенские заработки.

17.12.2020 11:15
гость

Окончательно оптимизируют заводы.

17.12.2020 11:27
- гость -

трамваи тоже оптимизировали - теперь водители еще и кондукторами работать будут )))

17.12.2020 11:40
- гость -

17.12.2020 10:40
АБОРИГЕН

Трепло. Ты с урбаниста уже переквалифицировался в кадровички?

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