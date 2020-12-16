Алтайский край получил 1,3 млрд рублей на борьбу с раком

В 2020 году Алтайский край на борьбу с раком получил 1,3 млрд рублей, что в несколько раз больше, чем двумя годами ранее. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в 2019 году на эти цели из федерального бюджета выделяли 1,1 млрд рублей, а в 2018-м – 337 млн рублей.

Финансирование производится в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Большую часть средств расходуют на закупку эффективных таргетных и иммунологических препаратов.

Это стало одним из факторов, которые способствовали снижению смертности от рака. Так, за девять месяцев 2020 года доля смертей от рака легких снизилась на 4,5%. При этом доля пациентов, которые состоят на диспансерном учете не меньше пяти лет, выросла почти на 2%.