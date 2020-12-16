Среда, 16 Декабрь, 12:09

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,45
€ 89,18
-5°


2707945 +0
Обь
34см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Елена Малышева назвала простой способ сбить температуру при коронавирусе

, ИА "Амител"
По словам телеведущей, метод подходит даже беременным
Елена Малышева / Фото: eva.ru

Елена Малышева / Фото: eva.ru

Телеведущая и врач Елена Малышева порекомендовала сбивать температуру при ковиде парацетамолом. По словам специалиста, это универсальный метод.

"Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное – он разрешен беременным и кормящим матерям", – подчеркнула Малышева. По ее словам, безопасность препарата для беременной и плода или кормящей женщины и малыша "доказана с самым высоким критерием".

Также врач заявила, что и детям, и взрослым можно принимать ибупрофен, передает РИА Новости.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Малышева рассказала, кому ни в коем случае нельзя носить медицинские маски. По ее словам, не нужно надевать средство защиты на детей ввиду "несовершенной системы дыхания".

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

16.12.2020 10:47
- гость -

бестолковка.
парацетамол не сбивает при ковиде температуру, хоть килограмм его сожри.

16.12.2020 10:47
Оля

Сама то она пробовала???

16.12.2020 10:51
- гость -

Мне помогало водкой обтираться.минут на 30 хватало. А парацетамол вообще никак.

16.12.2020 10:52
- гость -

Употребление лекарств на основе парацетамола может привести к нарушению репродуктивной функции и проблемам с развитием плода. Соответствующие данные опубликованы в журнале EBioMedicine.
Американские ученые провели исследование, в котором приняли участие 455 добровольцев старше 18 лет, а также проанализировали архивные результаты обследования 1880 европейских близнецов и 1235 людей с афроамериканскими и испанскими корнями.
Специалисты обнаружили, что у всех пациентов, принимавших лекарства на основе парацетамола, наблюдалось истощение половых гормонов, эквивалентное старению организма на гормональном уровне на 35 лет.

в последнее время в США и ряде стран Европы парацетамол запрещен для применения из-за опасных побочных эффектов, связанных в основном с его выраженной гепатотоксичностью

16.12.2020 10:55
- гость -

Бестолковка. Аспирин не пробовала?

16.12.2020 10:59
- гость -

16.12.2020 10:52
- гость -

Это если долго применять Парацетамол, он начинает угнетать печень. Применяют его как правило только для сбивания температуры или неприятных ощущений.

16.12.2020 11:02
Личный опыт

Парацетамол не помогал вообще, даже на десятые градуса. Случайно выяснилось, что ковидную температуру прекрасно сбивает нимесил (был принят как обезболивающее). Вот он реально сбивал. После терапевт подтвердил, что, да, эффективнее им.

16.12.2020 11:09
- гость -

Малышева ведь озвучивает свои преступные рекомендации не на вражеских каналах, а на центральном государственном ТВ. Таким образом она осуществляет политику государства по борьбе с ковидом, а по сути оболванивает населения страны, которое затем попадает на штрафы за неношение масок и платит своим здоровьем и жизнями за эти "советы"...

16.12.2020 11:10
- гость -

16.12.2020 11:02
Личный опыт
Случайно выяснилось

Нимесил так то и есть жаропонижающее и противоспалительное. Но с парацетомолом его пить не рекомендуется. Что-то одно.

16.12.2020 11:18
Твайлайт Спаркл

>парацетамол не сбивает при ковиде температуру, хоть килограмм его сожри.

Подтверждаю. Анальгин может помочь и относительно безопасен - не понижает температуру меньше минимума.

16.12.2020 11:21
- гость -

Парацетамол гробит печень. Нимесулид - желудок. Аспирин - желудок. Ибупрофен что-то тоже там портит.. Антибиотики вообще стирают все живое на своем пути, от них глохнут, темнеют зубы и тд и тому подобное. нет безопасных таблеток. Дозировку соблюдать надо и за динамикой следить.

Вы в инструкции к любому препарату список побочки видели?

Короче, будте здоровы! И не придется лечиться.

16.12.2020 11:29
Жоржик

Мне помогал только Найз, действующее вещество нимесулид, от парацетамола току не было. Вместе пить конечно нельзя, что-то одно.

16.12.2020 11:37
гiсть

это которая на видео без маски ходила, но своего водителя непременно заставляла ходить в маске и перчатках? пусть советы раздает кому-нибудь другому, если сама выполнять предписания не собирается

16.12.2020 11:39
Eugene

16.12.2020 10:47
- гость -

У меня сбивал и сбивал хорошо, при ковиде.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
12:03
Естественная убыль населения Барнаула выросла в три раза 0
11:50
Водитель BMW потерял сознание за рулем и устроил пробку в Барнауле 3
11:36
15 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 2
11:31
Шесть многоэтажек в Барнауле остались без воды 2
11:21
Алтайский край получил 1,3 млрд рублей на борьбу с раком 1
11:08
Новые цены на сжиженный газ установили в Алтайском крае 2
10:55
Прокуратура оспорила приговор бывшему замглавы алтайского Минприроды 1
10:42
Елена Малышева назвала простой способ сбить температуру при коронавирусе 14
10:30
Директора алтайской теплоснабжающей организации обвиняют в незаконном увеличении зарплаты 3
10:17
Число мигрантов в России сократилось почти вдвое 5
10:04
Эксперты назвали причину массовой продажи домов возле барнаульского аэропорта 7
09:52
Родственник Путина создал партию "Россия без коррупции" 21
09:38
Адвент-календарь amic.ru. Вспоминаем хорошие события 2020 (это не сарказм!) 2
09:25
130 поликлиник и ФАПов построят в Алтайском крае по поручению Путина 16
09:14
Минпромторг зафиксирует цены на масло и сахар только до Урала 21
09:03
Трехметровую винтовую елку поставили на ж/д вокзале в Барнауле 9
08:52
Почему 16 декабря люди боялись говорить и в страхе ложись спать пораньше 5
08:40
Военные перекроют несколько участков трассы в Алтайском крае 0
08:27
Рубль за квадратный метр. У барнаульцев выкупают участки, по которым пройдет обход 25
08:13
"Хотим жить хорошо, но не выражаем свое мнение": Александр Терентьев об итогах года 10
08:01
Эстетика и новые технологии. Тест-драйв обновленной ŠKODA OCTAVIA 0
07:50
Сервис "Яндекс. Музыка" определил самый популярный трек 2020 года 4
07:33
Не сходите с ума. Что нельзя есть на Новый год, чтобы не попасть в больницу 9
07:18
А елочка вам нравится? Как правильно выбрать новогоднее дерево 4
07:03
Больше и лучше. Как в Барнауле готовятся переселить шахматистов в новый дом 0
06:48
"Аэрофлот" выделил места для пассажиров, которые не хотят носить маски 6
06:32
Светящиеся бокалы, балерины и звезды. Барнаул продолжает преображаться к Новому году 4
06:17
Ученые нашли 20 новых видов животных в боливийском лесу 2
06:01
Изморозь и гололедица. О погоде в Алтайском крае 16 декабря 0
23:41
Такой день. Бийск в деле с отравлением Навального и дырки на "Трассе здоровья" 0
23:32
Ведущая Роза Сябитова призвала российских мужчин изменить отношение к женщинам 2
23:09
Умер алтайский заслуженный художник и ветеран России Владимир Шкиль 0
22:54
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России 4
22:28
Песков отменил ежедневные брифинги из-за пресс-конференции Путина 3
22:06
Следком возбудил дело против алтайского предпринимателя из-за невыплаты зарплаты 0
21:52
Цены на вторичное жилье в России за год выросли на 16% 0
21:31
Кражи, разбой, покушение на убийство. В Алтайском крае осудили группу преступников 0
21:08
Чиновников в России будут штрафовать за оскорбление граждан 3
20:51
Ветреная погода сохранится в Алтайском крае в ближайшие дни 0
20:32
У пенсионера ФСБ в Москве украли больше миллиона рублей 1
20:05
Актера Сергея Шакурова госпитализировали с пневмонией 1
19:43
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 261 0
19:27
Кристина Асмус изменила свой имидж и опечалила поклонников 2
19:06
Минздрав: вакцинация от COVID-19 началась во всех регионах России 1
18:54
Барнаулец мошенническим путем присвоил себе недвижимость компании на 36 млн рублей 1
18:38
Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири по выздоровевшим от COVID-19 3
18:14
116 единиц техники будут чистить улицы Барнаула от снега в ночь на 16 декабря 1
17:57
Доля просроченных кредитов в Алтайском крае выросла 3
17:45
На реконструкцию моста в Алтайском крае направили около 172 млн рублей 0
17:31
Вячеслав Володин заявил, что пятеро депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.