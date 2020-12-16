Телеведущая и врач Елена Малышева порекомендовала сбивать температуру при ковиде парацетамолом. По словам специалиста, это универсальный метод.

"Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное – он разрешен беременным и кормящим матерям", – подчеркнула Малышева. По ее словам, безопасность препарата для беременной и плода или кормящей женщины и малыша "доказана с самым высоким критерием".

Также врач заявила, что и детям, и взрослым можно принимать ибупрофен, передает РИА Новости.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Малышева рассказала, кому ни в коем случае нельзя носить медицинские маски. По ее словам, не нужно надевать средство защиты на детей ввиду "несовершенной системы дыхания".