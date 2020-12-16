Телеведущая и врач Елена Малышева порекомендовала сбивать температуру при ковиде парацетамолом. По словам специалиста, это универсальный метод.
"Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное – он разрешен беременным и кормящим матерям", – подчеркнула Малышева. По ее словам, безопасность препарата для беременной и плода или кормящей женщины и малыша "доказана с самым высоким критерием".
Также врач заявила, что и детям, и взрослым можно принимать ибупрофен, передает РИА Новости.
Как уже сообщал amic.ru, ранее Малышева рассказала, кому ни в коем случае нельзя носить медицинские маски. По ее словам, не нужно надевать средство защиты на детей ввиду "несовершенной системы дыхания".
Комментарии
бестолковка.
парацетамол не сбивает при ковиде температуру, хоть килограмм его сожри.
Сама то она пробовала???
Мне помогало водкой обтираться.минут на 30 хватало. А парацетамол вообще никак.
Употребление лекарств на основе парацетамола может привести к нарушению репродуктивной функции и проблемам с развитием плода. Соответствующие данные опубликованы в журнале EBioMedicine.
Американские ученые провели исследование, в котором приняли участие 455 добровольцев старше 18 лет, а также проанализировали архивные результаты обследования 1880 европейских близнецов и 1235 людей с афроамериканскими и испанскими корнями.
Специалисты обнаружили, что у всех пациентов, принимавших лекарства на основе парацетамола, наблюдалось истощение половых гормонов, эквивалентное старению организма на гормональном уровне на 35 лет.
в последнее время в США и ряде стран Европы парацетамол запрещен для применения из-за опасных побочных эффектов, связанных в основном с его выраженной гепатотоксичностью
Бестолковка. Аспирин не пробовала?
16.12.2020 10:52
- гость -
Это если долго применять Парацетамол, он начинает угнетать печень. Применяют его как правило только для сбивания температуры или неприятных ощущений.
Парацетамол не помогал вообще, даже на десятые градуса. Случайно выяснилось, что ковидную температуру прекрасно сбивает нимесил (был принят как обезболивающее). Вот он реально сбивал. После терапевт подтвердил, что, да, эффективнее им.
Малышева ведь озвучивает свои преступные рекомендации не на вражеских каналах, а на центральном государственном ТВ. Таким образом она осуществляет политику государства по борьбе с ковидом, а по сути оболванивает населения страны, которое затем попадает на штрафы за неношение масок и платит своим здоровьем и жизнями за эти "советы"...
16.12.2020 11:02
Личный опыт
Случайно выяснилось
Нимесил так то и есть жаропонижающее и противоспалительное. Но с парацетомолом его пить не рекомендуется. Что-то одно.
>парацетамол не сбивает при ковиде температуру, хоть килограмм его сожри.
Подтверждаю. Анальгин может помочь и относительно безопасен - не понижает температуру меньше минимума.
Парацетамол гробит печень. Нимесулид - желудок. Аспирин - желудок. Ибупрофен что-то тоже там портит.. Антибиотики вообще стирают все живое на своем пути, от них глохнут, темнеют зубы и тд и тому подобное. нет безопасных таблеток. Дозировку соблюдать надо и за динамикой следить.
Вы в инструкции к любому препарату список побочки видели?
Короче, будте здоровы! И не придется лечиться.
Мне помогал только Найз, действующее вещество нимесулид, от парацетамола току не было. Вместе пить конечно нельзя, что-то одно.
это которая на видео без маски ходила, но своего водителя непременно заставляла ходить в маске и перчатках? пусть советы раздает кому-нибудь другому, если сама выполнять предписания не собирается
16.12.2020 10:47
- гость -
У меня сбивал и сбивал хорошо, при ковиде.