Прокуратура оспорила приговор бывшему замглавы алтайского Минприроды

Прокуратура Алтайского края попыталась оспорить приговор бывшему замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Черных, виновному в превышении должностных полномочий, сообщает "Банкфакс".

Суд, учитывая возмещение ущерба в полном объеме, назначил Черных штраф в размере 35 тысяч рублей. Однако на приговор экс-чиновнику было внесено апелляционное представление со стороны надзорного ведомства. Сторона обвинения настаивает, что размер штрафа необходимо увеличить.

Как ранее писал amic.ru, в феврале 2017 года бывшему главному лесничему Белокурихинского лесничества Сергею Пухиреву поступило предложение от предпринимателя разрешить проведение рубок в защитных лесах на территории Белокурихинского лесничества в Смоленском районе. Бизнесмен хотел построить там горнолыжную трассу.

Пихарев обратился к Черных с просьбой о согласовании работ. Чиновник одобрил вырубку якобы для прокладки противопожарного разрыва. Общий ущерб лесному фонду региона составил около 1 млн рублей.

Приговор Пухиреву прокуратуру, видимо, устроил. Экс-лесничему назначили один год условного лишения свободы с испытательным сроком один год и два месяца.