Мешок скидок. Магазин женского белья "Блис" проводит новогоднюю акцию

Накануне Нового года хочется не только дарить подарки, но и получать их. В сети магазинов нижнего белья, колгот и домашней одежды "Блис" эти приятные моменты легко совместить. Ведь здесь вы не только найдете беспроигрышные идеи для подарка себе и близким, но и получите приятный бонус от Деда Мороза – скидку на любую покупку.

Акция "Скидка из мешка Деда Мороза" проходит с 21 по 31 декабря 2020 года во всех отделах сети. Покупатель вытягивает купон с бонусом, которым сразу же может воспользоваться и купить комплект белья, уютную пижаму или другой товар магазина со скидкой.

Подарки из "Блис" понравятся каждому: здесь всегда модные коллекции, широкий ассортимент на любой вкус и кошелек, а также высокое качество товара.

В магазине представлены коллекции европейских и российских производителей нижнего белья, купальников, колгот и одежды для дома и отдыха. Кроме того, в наличии корректирующее белье, бюстгальтеры и колготы для беременных и кормящих.

Не знаете, на чем остановить свой выбор? Подарочный сертификат "Блис" – прекрасный вариант сделать милой даме роскошный сюрприз. Сертификаты можно приобрести номиналом от 500 до 5000 рублей.

Новогоднюю акцию "Скидка из мешка Деда Мороза" проводят в "Блис" уже более пяти лет. Это стало доброй традицией. Покупатели каждый год ждут эту акцию и с удовольствием в ней участвуют, доставая из мешка свою скидку.

Адреса магазинов "Блис"

ТЦ ЦУМ, Ленина, 55

ТЦ "Мария-Ра", ул. Белинского, 12

ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251а

ул. Гоголя, 55

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