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Новости

Госдума сэкономила около миллиарда рублей на зарубежных поездках

, ИА "Амител"
Неизрасходованные средства перечислили в Резервный фонд
Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос, сколько средств нижней палате парламента удалось сэкономить за счет отмены зарубежных поездок.

В интервью "Российской газете" политик заявил, что с учетом этого фактора экономия может составить более миллиарда рублей.

"Государственная дума перечислила в Резервный фонд правительства 712,8 миллиона сэкономленных рублей, – констатировал Володин. – До конца года у нас общая экономия составит почти 1,3 миллиарда рублей. В этой сумме в том числе средства, сэкономленные за счет сокращения поездок за рубеж".

Ранее amic.ru писал, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы, которые превышают 5 млн рублей в год. Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.12.2020 13:38
- гость -

Он бы ещё озвучил, во сколько нам суммарно обходится госдума. Не удивлюсь если там будет цифра превышающая бюджет Алтайского края.

16.12.2020 13:50
Мимопроходящий

Это-ж сколько эти ездуны раньше тратили?

16.12.2020 14:21
- гость -

Как-то незаметно, что отсутствие зарубежных поездок плохо сказалось на работе Думы. Даже наоборот. Могли больше сосредоточиться на делах России.Надо эту практику продолжать. Экономия бюджета.

16.12.2020 14:26
- гость -

Если будут работать на местах в регионах общаясь по онлайн будет еще экономнее.

16.12.2020 14:29
- гость -

ну не сэкономили, а не потратили... в 21 году втрое переплюнете.

16.12.2020 14:33
АБОРИГЕН

То, что они не экономом летают, давно известно.

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