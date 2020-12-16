Госдума сэкономила около миллиарда рублей на зарубежных поездках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос, сколько средств нижней палате парламента удалось сэкономить за счет отмены зарубежных поездок.
В интервью "Российской газете" политик заявил, что с учетом этого фактора экономия может составить более миллиарда рублей.
"Государственная дума перечислила в Резервный фонд правительства 712,8 миллиона сэкономленных рублей, – констатировал Володин. – До конца года у нас общая экономия составит почти 1,3 миллиарда рублей. В этой сумме в том числе средства, сэкономленные за счет сокращения поездок за рубеж".
Ранее amic.ru писал, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы, которые превышают 5 млн рублей в год. Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
Комментарии
Он бы ещё озвучил, во сколько нам суммарно обходится госдума. Не удивлюсь если там будет цифра превышающая бюджет Алтайского края.
Это-ж сколько эти ездуны раньше тратили?
Как-то незаметно, что отсутствие зарубежных поездок плохо сказалось на работе Думы. Даже наоборот. Могли больше сосредоточиться на делах России.Надо эту практику продолжать. Экономия бюджета.
Если будут работать на местах в регионах общаясь по онлайн будет еще экономнее.
ну не сэкономили, а не потратили... в 21 году втрое переплюнете.
То, что они не экономом летают, давно известно.