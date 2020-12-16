Эксперт назвала способ предотвратить новые пики коронавируса в России

Ужесточение масочного режима и контроль за заболевшими и их родственниками помогут не допустить новых пиков коронавируса, заявила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

"Властям все-таки надо ужесточать контроль за ношением масок в общественных местах, особенно в магазинах, строже проверять въезжающих, причем включая и постоянно живущих в регионе, но выезжающих за пределы, контроль за больными и членами семей, находящимися на карантине", – цитирует эксперта РИА Новости.

Егорова добавила, что зачастую рост заболеваемости коронавирусом в том или ином регионе связан с отношением граждан к введенным ограничениям. По ее словам, многие из принятых мер люди попросту игнорируют, из-за чего они не дают нужного результата.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали два возможных варианта развития пандемии в январе 2021 года. Как тогда отметили в ведомстве, дальнейшая ситуация зависит от самих россиян.