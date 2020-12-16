В Алтайском крае пройдет Слет сельской молодежи Сибири

С 17 по 18 декабря в Алтайском крае пройдет XII Слет сельской молодежи Сибирского федерального округа, сообщили amic.ru в Краевом дворце молодежи.

Ведущей темой обсуждения станет "Территория развития: Сибирь". Мероприятие состоится в онлайн-формате на платформе Zoom.

"Цель cлета – организация площадки для коммуникации лидеров проектов по развитию сельских территорий с возможностью объединения различных ресурсов (человеческих, методических, государственных программ поддержки, общественных инициатив) в разработке практических кейсов эффективных действий, – уточнили организаторы. – Слет сельской молодежи – это площадка для презентации и распространения передового опыта развития сельских территорий при непосредственном участии молодежи".

Онлайн-мероприятие объединит более 250 молодых активистов: лидеров муниципальных образований и молодежных движений, менеджеров молодежных проектов, молодых предпринимателей, фермеров, молодых глав сельских поселений, руководителей общественных организаций, специалистов по работе с молодежью, молодых депутатов. В работе слета примут участие и почетные гости, наставники и эксперты.

Организаторами слета выступают Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Краевой дворец молодежи и Алтайский государственный аграрный университет.