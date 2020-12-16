Мэрию Парижа оштрафовали за феминизм

Мэрию Парижа оштрафовали на 90 тысяч евро за слишком большое число женщин-сотрудников на руководящих должностях.

По закону, представители одного пола не могут занимать более 60% ключевых постов. Оказалось, что по факту с 2018 года на 11 из 16 руководящих местах находятся дамы. Это составляет 69%. Надзорные органы выписали штраф.

При этом мэр Парижа Анн Идальго назвала наказание абсурдным, несправедливым, безответственным и опасным, пообещав и дальше "решительно продвигать женщин". Градоначальник сообщила, что готова вместе со своими "директрисами и всеми сотрудницами генерального секретариата" заплатить этот штраф министерству госслужбы из собственного кармана.