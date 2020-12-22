Здоровье, легкость, красота. Чем полезно нерафинированное подсолнечное масло

Нерафинированное подсолнечное масло на протяжении долгих лет было важной частью русской кухни. Позже появилось химически очищенное рафинированное масло.

Но сейчас, благодаря новым научным исследованиям и усилению внимания человека к своему здоровью, отношение к нерафинированному маслу кардинально изменилось. Правильное применение этого продукта сделало его желанным гостем на кухне.

Нерафинированное подсолнечное масло идеально подходит для заправки салатов и закусок, придавая блюдам неповторимый и такой привычный для россиян вкус и аромат. Более того, благодаря бережной технологии производства продукт сохраняет все полезные свойства семян, при условии, что это продукт высшего сорта.

Именно такой – ароматный, вкусный и полезный продукт высшего сорта выпускает научно-производственное предприятие "Интер-Масло". Компания придерживается двух главных правил – отказ от использования любых химических реагентов и бережный метод отжима по собственной технологии.

Для производства нерафинированного масла высшего сорта используется только высококачественный подсолнечник. А делают масло так: отборные семена алтайского подсолнуха сушат при нагреве не более 40 градусов, очищают от примесей и шелухи, а после прессуют в специальных кольцевых прессах. Полученное масло проходит очистку тонкой фильтрацией. В результате получается масло с идеальными характеристиками.

Такое нерафинированное подсолнечное масло содержит максимально возможный набор полезных веществ: витамин Е, фосфолипиды, линолевую полиненасыщенную жирную кислоту. Все это насыщает организм полезными веществами и дает ему необходимую энергию.

Доктора утверждают, что при употреблении в пищу нерафинированного подсолнечного масла высокого качества укрепляется иммунитет и нормализуется гормональный фон. А полиненасыщенные жирные кислоты необходимы для слаженной работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, наличие витаминов Е и А способствует сохранению молодости и эластичности кожи, придает блеск волосам и ногтям.

И, конечно, именно такое масло обладает натуральным вкусом и богатым ароматом. Сортовой подсолнечник раннего урожая кулундинской степи дает травянисто-смоляные нотки, поспелихинских полей – маслянисто-ореховые насыщенные тона.

Заправлять подсолнечным маслом можно не только овощи, но и практически любые комбинации ингредиентов. Оно идеально подходит, когда хочется разнообразить меню чем-то легким и полезным. Особенно кстати такие блюда будут на новогоднем столе. Добавьте к запеченной с картофелем курочке несколько ложек овощного салата, приправленного пикантной заправкой на основе подсолнечного масла, – и вкусно, и организм не будет перегружен тяжелой едой.

Нерафинированное подсолнечное масло "Интер" в Барнауле можно найти в ТС "Аникс", в торговых павильонах на Новом рынке, экоярмарке на Взлетной, 2к, рынках "Докучаево", "Янтарный", на Космонавтов, оптовых базах на Челюскинцев и Рыбозаводской, "Продсервис".

История продукта берет начало с 1990 года. Фирма "Интер-Масло" придерживается концепции, что главное – не массовость и стремление продать как можно больше, а изготовление продукции с эксклюзивными, качественными характеристиками. Здесь также производят высококачественный подсолнечный жмых, калиброванный подсолнечник и ядро подсолнечника.

Поздравляем "Интер-масло" с очередной победой в конкурсе "Лучший алтайский товар 2020 года" и с включением предприятия в список "Золотые бренды Алтая".