Первые шаги в профессию. Студенты АлтГТУ разрабатывают новые технологии и рецептуры

Студенты АлтГТУ пройдут стажировку на алтайских предприятиях. Накануне ректор вуза Андрей Марков провел переговоры с компанией пищевой промышленности "ЭФКО" и испытательным центром технических средств железнодорожного транспорта. Руководство компаний и глава вуза обсудили возможность совместной научно-инновационной деятельности.

"У нас много тем для совместной работы. Например, в институте биотехнологии, пищевой и химической инженерии всерьез занимаются наукой. Мы разрабатываем технологии и рецептуры, причем на основе полностью натурального и экологически чистого сырья, выращенного и произведенного в Алтайском крае. К реализации проектов подключаются наши студенты", – говорит ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Так, студентка АлтГТУ Наталья Колесник ведет научно-исследовательскую работу по созданию рецептуры холодного фиточая на основе алтайских трав – смородины, черноплодной рябины, золотого корня, мяты, душицы. Руководство института ведет переговоры с предприятием в Республике Алтай, которое производит бальзамы и напитки из лекарственных трав. Возможно, технологию создания полезного чая скоро внедрят в производство.

А студенческое конструкторское бюро АлтГТУ разрабатывает проекты в области сельскохозяйственного машиностроения. Вместе с преподавателями факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта студенты по заказу предприятий конструируют модели будущих машин и их деталей.

"Очевидно, что научно-исследовательская деятельность имеет важнейшее значение для профессионального становления студента. Студент получает неоценимый шанс развиваться в соответствии с профессиональными компетенциями, знакомиться с производством на этапе обучения в вузе", – добавляет ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Бюро сотрудничает с такими предприятиями, как ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", ООО "АЗАС", НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, ООО "Ваш трактор", АО "АЗСМ".