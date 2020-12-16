В Барнауле прошло расширенное заседание регионального политсовета партии "Единая Россия", посвященное итогам 2020 года и задачам на следующий год. Всего в мероприятии приняли участие 682 человека, сообщает сайт ЕР.

По словам губернатора Алтайского края, члена генсовета ЕР Виктора Томенко, в 2020 году региональное отделение партии выступило основной движущей политической силой всех проектов и программ, реализуемых в крае. "Речь не только о долгосрочных проектах. "Единая Россия" своевременно и максимально эффективно реагировала на вызовы сегодняшнего дня: это пандемия коронавируса и все пришедшие вместе с ней последствия", – сказал губернатор.

Он поблагодарил партийцев за большой вклад в работу по преодолению пандемии, отметив, что сегодня члены ЕР активно включились в работу по обеспечению страхования от ковида педагогов Алтайского края. Вместе с тем, по мнению губернатора, в копилку партийных достижений могут войти и другие реализованные проекты. Один из них – голосование за внесение изменений в Конституцию РФ.

Также Томенко отметил волонтерскую и благотворительную деятельность, которую активно проводили члены и сторонники алтайского реготделения "Единой России". Губернатор обратил внимание и на большую работу, проведенную активистами партии в рамках реализации нацпроектов и указов президента РФ.

"Вовлеченность "Единой России" в эту деятельность посредством и партийного контроля, и реализации партийных проектов позволяет достигать нам, субъекту России, намеченных результатов", – подчеркнул Томенко.

Глава региона призвал однопартийцев больше уделять внимание каждому жителю Алтайского края. "2021 год покажет, насколько эффективно выстроена наша работа: сможем ли мы достучаться до сердец жителей Алтайского края, найти отклик в их душе и сможем ли мы и дальше быть большинством на различных уровнях власти. В конечном итоге результаты нашей деятельности должны быть не только достигнуты, но и быть понятыми, оцененными нашими избирателями. Мы должны искать возможности для наращивания наших успехов и результатов, – резюмировал член генсовета "Единой России" Виктор Томенко.