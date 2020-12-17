Из пункта A в пункт B. Как выбрать оптимальный маршрут для путешествия

Организовать путешествие внутри страны или в дальнее зарубежье проще, если использовать специальных интерактивных помощников. Это онлайн-сервисы, которые дают полезную информацию для поездки. Например, сайты, которые позволяют спланировать предстоящий маршрут, выбрав оптимальный способ перемещения.

Такие площадки предлагают, например, вычислить расстояние между городами в километрах – как по воздушным путям, так и по безопасным автомобильным дорогам. Во втором случае также можно сделать детализацию маршрута, чтобы примерить его на свои транспортные и иные возможности. Здесь же можно узнать о наиболее близко расположенных городах на вашем маршруте от точки A в точку В.

Сервисы предоставляют сведения и другого характера. Например, непосредственно о точках отправки и пунктах назначения: численность населения, язык общения, валюта, разница в часовых поясах для координации времени. При желании можно просмотреть данные относительно климатических условий в текущем месяце: средние дневную и ночную температуры воздуха, температуру воды и прочее.