Дело по любви. Как из хобби вырастить полноценный бизнес

Любое хобби можно преобразовать в собственный бизнес, который будет не только приносить прибыль, но и доставлять огромное удовольствие. Кто-то запускает производство миндального молока, кто-то открывает серф-школы, кто-то делает бусы ручной работы или полезные торты из натуральных ингредиентов. Всех этих людей объединяет одно – любовь к своему делу.

Даниил Рубцов, студент 4-го курса АлтГТУ специальности "Информатика и вычислительная техника", тоже стал одним из таких инициативных предпринимателей. Молодой человек с самого детства уверенно стоял на роликовых коньках, а сейчас учит кататься детей и взрослых в собственной роллер-школе. Более того, благодаря ей он стал победителем первого в Сибири бизнес-реалити "Фабрика бизнес-идей". Подробнее о проекте и собственном бизнесе Даниил рассказал в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы".

– Как ты узнал об этом конкурсе, и как появилась идея принять участие?

– О конкурсе я узнал в "Политехе". Там организовывали мероприятие "Цифровой зачет", и в рамках этого мероприятия приглашали на "Фабрику бизнес-идей". Я увидел приглашение в последний день, сразу же решил, что участвую, и отправил заявку.

– Что нужно было сделать, чтобы принять участие? Насколько я знаю, более тысячи человек подали заявки на этот конкурс.

– Нужно было заполнить форму, дождаться, пока обработают заявку и позовут участвовать в полуфинале. Он проходил у нас в "Политехе". Отбирали проекты, которые более-менее жизнеспособны.

– Это должен был быть уже просчитанный проект или просто идея?

– Идея, но которая хотя бы с минимальными расчетами могла бы уже фигурировать в рамках реальности.

– С какой идеей вы пришли?

– Проект называется "Роллер-школа". Мое хобби, моя жизнь – ролики. Пространство, где можно обучать детей или взрослых двигаться не только на роликах, но и на велосипеде, самокате, BMX, а также свободно кататься в свое удовольствие.

– Проект уже реализован?

– Да. Так получилось, что "Фабрика бизнес-идей" вышла чуть позже, чем я начал организовывать проект. Это было начало сентября. Я арендовал зал, и там с командой помощников мы начали тренировать. Зал находится в центре, на Интернациональной, 116. С начала сентября более 70 человек записаны. Родители говорят, что никак не могут заставить детей идти на какие-то кружки, а вот на ролики дети идут с удовольствием.

– Почему ролики? Какая-то личная история?

– Я сам катаюсь уже лет 15. Родители на Новый год подарили ролики, и я с нетерпением ждал лета. Это было достаточно травматично, потому что никто кататься не учил тогда. Набил много шишек, но, несмотря на падения, продолжал кататься и получать удовольствие от роликов, от этого чувства полета.

– Если говорить о горных лыжах, сноуборде, обычных лыжах – там есть инструкторы, есть техника. А насколько важна правильная техника в катании на роликах?

– Действительно, у нас в городе никто не учит катанию на роликах, и родители сами не могут научить, потому что не знают правильную технику. Я сам тренирую уже пять лет, и технику сформировал благодаря каким-то своим наработкам. Также опирался на опыт роллер-школ в Москве и Питере, которые работают уже давно. Первая из них открыта в 2004 году в Москве, Rekil, роллер-школа Кирилла Рязанцева. Это известный роллер, который участвовал во множестве чемпионатов Европы.

– Был опыт общения, обмена опытом с москвичами?

– Пока что нет, но был опыт общения с петербуржцем. Он тоже владелец роллер-школы, и я у него купил консультацию. На ней он мне объяснил моменты, которые я могу улучшить в своей школе, что сделать, чтобы она развивалась дальше. То есть это консультация больше по бизнесу, чем по технике.

– Как проходила защита проектов?

– Сначала организовали "Проектную мастерскую". На ней рассказывали какие-то серьезные детали бизнеса, которые можно внедрить в свой проект и в дальнейшем его улучшать. Дальше последовали менторские встречи. Реальные предприниматели давали нам советы, как лучше выступить, как лучше защитить свой проект и как его развивать в реальной жизни.

– Может быть, какой-то конкретный совет запомнился или какой-то конкретный ментор?

– Я работал с несколькими менторами: это Екатерина Снежко, Игорь Носов, Михаил Хмелинин и Станислав Яковенко. Они все повлияли на меня, каждый дал какой-то совет, который мне отозвался и в дальнейшем помог победить в конкурсе. Например, Михаил Хмелинин сказал, что нужно держаться за свое, не сдаваться и гнуть свою линию.

– Когда состоялся финал проекта? Как он прошел?

– Финал был 4 декабря. Там собрались 12 самых крутых участников и по очереди защищали свои проекты перед членами жюри. Нам дали по 1,5 минуты на защиту. Это было мало, и, более того, неожиданно, ведь сначала обещали как минимум пять минут. Пришлось очень сильно сократить наши презентации. Был стресс, что такая большая работа проделана, и так мало времени о ней рассказать. Мы к такому не были готовы.

– На фотографиях видно, что вы выступали на роликах. Как придумали такой ход?

– Выход на роликах был, чтобы оживить судей, которые, наверное, заскучали уже от однотипных выходов участников. А тут я выезжаю… Вы бы видели их улыбки!

– Как думаете, чем вам удалось поразить жюри?

– Ну, во-первых, как раз тем, что решился выехать на роликах перед камерами, перед серьезными предпринимателями. Во-вторых, это то, что проект действительно жизнеспособный и уже запущен. Это и повлияло на мою победу, благодаря которой я получил приз в размере 120 тысяч рублей на развитие. Доделаем на них некоторые проекты в зале, закупим новое снаряжение, игрушки для детей, чтобы им было веселее учиться. Школа же рассчитана на детей от трех лет.

– В каком возрасте лучше вставать на ролики?

– Лет пять – самый оптимальный возраст. Ребенок уже укрепил свои мышцы, достаточно хорошо держится самостоятельно и понимает, что ему объясняет инструктор. При этом он еще недостаточно взрослый, чтобы бояться падать и кататься вообще.

– Можете вспомнить самого необычного, неординарного ученика?

– Есть у меня один паренек, тоже зовут Данил, любит кататься на агрессивных роликах, по перилам и рампам. У нас в прошлом году открылся скейт-парк за Демидовской площадью, и Данил там катается постоянно, делает разные трюки, прыжки, перевороты. Я горжусь им, потому что это единственный ребенок, который увлекся роликами даже больше, чем я, и продолжает расти. Ему всего 11.

– Насколько это опасно – кататься по перилам? Какие меры предосторожности вы предпринимаете?

– Все подготовлено, мы заботимся об этом. Заклеиваем острые углы мягким поролоном, устанавливаем трамплины в соответствии с рекомендациями.

– Сколько нужно времени, чтобы научить ребенка лет пяти кататься на роликах?

– По-разному бывает – от одного до пяти занятий. После этого он сможет самостоятельно катиться, его не нужно будет держать за руку. Сможет останавливаться сам перед препятствиями, бордюрами, дорогами, а также уверенно держаться на роликах и не падать. Курс из пяти занятий стоит 3 250 рублей.

– Роллер-школа первая в Барнауле? Не было такого опыта?

– Был только роллер-дром в "Березке", 20 км от Барнаула. Соответственно, я видел этот опыт, сам там катался, и решил, что нужно продолжать развивать эту идею.

– А где зимой кататься любителям роликов?

– Либо у себя дома, либо у меня в школе.

– Считается, что ролики и коньки похожи. И те, кто катается летом на роликах, зимой просто переобуваются на коньки. Миф это или правда?

– Это правда. С начала сентября было четыре или пять случаев, что родители приходили и радостно говорили: "Данил, ты научил ребенка кататься на роликах, а сейчас он надел коньки и сразу поехал, даже не пришлось держать или помогать". Это также помогает научиться кататься на беговых и горных лыжах, потому что техника похожа.

– Приходилось ли учить взрослых?

– Да, взрослые тоже часто хотят попробовать что-то новое. У меня сейчас около 10 взрослых учеников. Большинство из них – родители, которые не хотят отставать от своих детей и вместе с ними занимаются.

– Сколько стоят хорошие ролики? Есть ли у вас прокат, или нужно со своими прийти?

– Детские – от 6 тысяч рублей, взрослые – от 8-9 тысяч. Для детей есть прокат, от 28 до 38 размера. Для взрослых пока только 41 размер. С приза, возможно, пополним линейки, и даже взрослые смогут кататься.

– Что касается городской среды и ее приспособленности для роликов – как с этим ситуация в Барнауле?

– Плохо. Площадок очень мало, в основном это в центре – площадь Сахарова, площадь Советов. Но, допустим, в Новоалтайске недавно построили скейт-парк прямо во дворе. Но так как все жители жалуются, что грохот стоит от колес и железа, то не могу сказать, что это хорошая задумка – строить прямо во дворе.

В Барнауле тоже нужно какое-то место определенное найти. Например, в парке. В том же "Изумрудном": место позволяет, рядом стадион есть. Насколько я знаю, уже есть подобный проект для этого парка. Нужно связаться с застройщиком и "додавить" его, чтобы он все-таки реализовал эту идею. Такая площадка не только для роллеров пригодится, но и для тех, у кого самокаты, скейты, BMX.

– Как бы вы могли оценить конкурс "Фабрика бизнес-идей"?

– Положительно, однозначно. Я хотел встретиться с предпринимателями, которые развивают различные проекты, и это мне удалось. Также я хотел набраться знаний – это тоже удалось. Так, я просчитал показатели в своем проекте, которые позволили мне какие-то проекты улучшить, а какие-то, наоборот, убрать.

Пример из юнит-экономики. Там рассчитывается одна какая-то транзакция. Допустим, на основе клиента: мы смотрим, сколько он стоит, сколько принесет денег, сколько его средний чек, сколько стоило, чтобы привлечь этого клиента.

Это помогло мне перераспределить затраты, чтобы привлекать клиента было дешевле, а приносил он прибыли больше. Сейчас для продвижения я в основном использую Instagram, но планирую также подключить листовки. Например, в спортивных магазинах либо еще где-то, где находится моя целевая аудитория – родители с детьми.

– Познакомились ли вы с сотрудниками центра "Мой бизнес", который организовал этот конкурс? Есть ли планы дальнейшего сотрудничества?

– Да, познакомился с главой фонда, который меня поздравлял с победой. Сказал, что проект хороший, пожелал удачи. Мне дали контакты, сказали: приходи, поможем. Думаю, образовательная помощь мне пригодилась бы. Так как я еще студент, нужно развивать различные навыки бизнеса. В общем, хотелось бы получить бизнес-обучение.

– А у вас какая мечта?

– Купить квартиру собственную и машину сменить на более качественную. Хочется расширяться: открыть сеть роллер-школ. По России поездить, побывать в Сочи. Я люблю на сноуборде кататься и на горных лыжах, и как раз в Сочи есть Красная Поляна, знаменитый курорт. Хотелось бы там побывать.

– Продолжите фразу "Мой бизнес – это..." и приведите три варианта ответа.

– Мой бизнес – это счастье от людей, которое я получаю взамен за свой труд. Мой бизнес – это терпение, труд и ежедневная работа. Мой бизнес – это удовольствие, когда ты можешь посмотреть на свой проект и сказать: "Наконец-то что-то получается".

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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