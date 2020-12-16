Ученый рассказал, кто защищен от заражения коронавирусом

Переболевшие иной коронавирусной инфекцией люди не заразятся COVID-19, так как иммунитет узнает новый вирус по схожей структуре, заявил ura.ru заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

"Если человек переболел другим коронавирусом, возможно, у него остались Т-клетки, клеточный иммунитет, который узнает и этот новый вирус тоже, – подчеркнул Чумаков. – Поэтому они защищены от повторного заражения".

По его словам, защиту имеют даже те, кто заразился инфекцией несколько лет назад. Таких людей около 10-15%, утверждает ученый. Кроме того, понижает шансы заболеть ковидом недавно перенесенный грипп. Это связано с тем, что у таких людей повышенный уровень антивирусного белка интерферона, уточнил Чумаков.

Ранее amic.ru писал, что одним из последствий пандемии коронавируса стала депрессия, которая, в свою очередь, может привести к серьезным расстройствам сна.