Курс биткоина побил исторический рекорд

Курс популярнейшей криптовалюты – биткоина – резко вырос, превысив 20,5 тысячи долларов. Это следует из сведений cryptonisation.ru на 17:00 по московскому времени.

Настолько высокого курса этой криптовалюты не отмечали за всю историю ее существования.

Напомним, что в декабре 2017 года курс биткоина на ряде криптовалютных бирж превышал 20 тысяч долларов, но затем пошел на снижение, упав ниже 4000 долларов.

Биткоин – это гибкая валюта, построенная на математических вычислениях. Его днем рождения принято считать 3 января 2009 года – дату первого выпуска в пространство всемирной паутины.