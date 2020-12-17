Тепло и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 17 декабря

В четверг, 17 декабря, в Алтайском крае установится относительно теплая погода и порывистый ветер, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, по краю температура воздуха составит от -4 до -9 градусов. Местами небольшой снег и метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от -6 до -8 градусов. Преимущественно без осадков, гололедица. Скорость ветра может достигать 11 метров в секунду.