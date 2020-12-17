Школьник из Киргизии попросил у Путина акции "Газпрома"

Школьник из Киргизии Рустам Т. написал письмо Владимиру Путину с просьбой исполнить его мечту на Новый год. Семилетний мальчик хочет стать акционером "Газпрома" и "Роснефти", а также попробовать тульский пряник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.
Как отметили в ведомстве, школьнику уже отправили подарок из Кремля. Его торжественно вручат в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.
Кроме того, представители федерального агентства похвалили второклассника за амбициозность и выразили надежду на то, что он сохранит интерес к нефтегазовой отрасли в будущем.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что смысл жизни состоит в том, чтобы совершать добрые поступки и получать от этого удовольствие.
Комментарии
ВТБ-Мои Инвестиции. Газпром 2062 рубля 1 пакет, Роснефть 4444 рубля пакет.
Если нет денег - то нафига нищим акции?
А на халяву раздавать, тем более какому то мальчику из иностранного государства?
Школьнику из Киргизии конечно же надо помочь. Он же не из России.
Добрый дедушка
ЛенинПутин
Что там мелочиться
Подарите мне сразу акции Транснефти ( можно две )
Знает пацан дело. Акции вчера на максимуме были. Но могут сегодня обвалится изза санкций по северному потоку2.
А чё не резко дорожающий биткоин?
Акции Газпрома - вчерашний день.
Молодец мальчик
Как отметили в ведомстве, школьнику уже отправили подарок из Кремля.
Понятно, получит мальчик чёрствый пряник, в простонародье-хрен без соли.
Биткойн не наше знамя.
Реальный пацан - знает, что с худой овцы хоть шерсти клок, а задавать вопросы нет резона все равно соврет...
Дадут конечно, он не россиянин