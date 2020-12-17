Школьник из Киргизии попросил у Путина акции "Газпрома"

Школьник из Киргизии Рустам Т. написал письмо Владимиру Путину с просьбой исполнить его мечту на Новый год. Семилетний мальчик хочет стать акционером "Газпрома" и "Роснефти", а также попробовать тульский пряник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.

Как отметили в ведомстве, школьнику уже отправили подарок из Кремля. Его торжественно вручат в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

Кроме того, представители федерального агентства похвалили второклассника за амбициозность и выразили надежду на то, что он сохранит интерес к нефтегазовой отрасли в будущем.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что смысл жизни состоит в том, чтобы совершать добрые поступки и получать от этого удовольствие.