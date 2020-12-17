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Школьник из Киргизии попросил у Путина акции "Газпрома"

, ИА "Амител"
Второкласснику уже отправили подарок из Москвы
Фото: lrt.rt

Фото: lrt.rt

Школьник из Киргизии Рустам Т. написал письмо Владимиру Путину с просьбой исполнить его мечту на Новый год. Семилетний мальчик хочет стать акционером "Газпрома" и "Роснефти", а также попробовать тульский пряник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.

Как отметили в ведомстве, школьнику уже отправили подарок из Кремля. Его торжественно вручат в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

Кроме того, представители федерального агентства похвалили второклассника за амбициозность и выразили надежду на то, что он сохранит интерес к нефтегазовой отрасли в будущем.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что смысл жизни состоит в том, чтобы совершать добрые поступки и получать от этого удовольствие.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

17.12.2020 06:56
Иsтина

ВТБ-Мои Инвестиции. Газпром 2062 рубля 1 пакет, Роснефть 4444 рубля пакет.
Если нет денег - то нафига нищим акции?
А на халяву раздавать, тем более какому то мальчику из иностранного государства?

17.12.2020 06:58
- гость -

Школьнику из Киргизии конечно же надо помочь. Он же не из России.

17.12.2020 07:00
Еврейский школьник

Добрый дедушка Ленин Путин
Что там мелочиться
Подарите мне сразу акции Транснефти ( можно две )



17.12.2020 07:10
- гость -

Знает пацан дело. Акции вчера на максимуме были. Но могут сегодня обвалится изза санкций по северному потоку2.

17.12.2020 08:22
- гость -

А чё не резко дорожающий биткоин?
Акции Газпрома - вчерашний день.

17.12.2020 08:23
- гость -

Молодец мальчик

17.12.2020 08:28
гость

Как отметили в ведомстве, школьнику уже отправили подарок из Кремля.

Понятно, получит мальчик чёрствый пряник, в простонародье-хрен без соли.

17.12.2020 08:30
- гость -

Биткойн не наше знамя.

17.12.2020 08:39
- гость -

Реальный пацан - знает, что с худой овцы хоть шерсти клок, а задавать вопросы нет резона все равно соврет...

17.12.2020 08:59
- гость -

Дадут конечно, он не россиянин

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