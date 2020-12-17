Молодая бабушка из Алтайского края ударила полицейского и получила условный срок

40-летняя жительница Троицкого района признана виновной в применении насилия в отношении правоохранителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в один из сентябрьских дней 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что маленький ребенок находится в опасности в доме у бабушки. Выехавший по вызову страж порядка обнаружил пьяную женщину и малыша, "находящегося в условиях, угрожающих его жизни и здоровью".

"Не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, женщина стала оскорблять полицейского, а затем нанесла ей не менее двух ударов по руке и спине, причинив должностному лицу физическую боль", — говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной и назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.