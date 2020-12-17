Сразу пять астероидов приближаются к Земле

Эксперты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассказали о том, что к Земле приближаются пять астероидов. Об этом сказано на сайте ведомства.

Три начали приближаться к планете еще вчера, 16 декабря. По словам исследователей, размеры небесных тел составляют от 10 до 24 метров в диаметре. Ближайший из астероидов пройдет на расстоянии около 343 тысяч километров от Земли.

Еще два астероида подойдут максимально близко к планете 18 декабря. Размеры этих объектов составляют 6,8 и 30 метров соответственно. Ближайший из них подойдет к Земле примерно на 57,1 тысячу километров.