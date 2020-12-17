Новый детский сад начнет работать после новогодних каникул во Власихе

Детский сад № 276 строили больше двух лет, и в январе он начнет принимать детей. Об этом сообщают "Вести Алтай".

"Садик рассчитан на 280 мест, но мы выделили финансирование, и еще 25 мест дополнительно мы оборудовали, поставили кроватки, кабинки. Детки набираются всех возрастов, там достаточно много групп ясельного возраста, то есть пять групп будет для детей до 3 лет и 6 групп – для детей постарше", – рассказала начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации Барнаула Ирина Синенко.

Путевки в детский сад родители получают непосредственно в дошкольном учреждении. Выдают их оперативно, чтобы дети успели пройти все необходимые комиссии и уже после праздников прийти в сад.