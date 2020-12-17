Юрист назвала список "дел", которые необходимо успеть завершить до Нового года

Юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева назвала список дел, которые стоит завершить до Нового года из-за грядущих изменений в законодательстве.

Как пишет РИА Новости, с января 2021 года власти отменят некоторые льготы, а потому специалист посоветовала в декабре оформить субсидии и переоформить социальные выплаты.

Также Зайцева напомнила задолжавшим россиянам о возвращении судебным приставам полномочий на взыскание долгов в полном объеме.

"Приставы в счет погашения долга могут удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50%. Как они могут действовать? Например, напрямую обратиться к работодателю должника, и деньги будут автоматически уходить на банковский счет ФССП в день получения зарплаты", – предупредила юрист.

Отдельно эксперт отметила, что в конце декабря истекает срок послаблений для заемщиков, и с 1 января кредиторы будут вправе предъявить свои требования в полном объеме.