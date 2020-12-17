Житель Алтайского края угнал "Жигули", чтобы уехать в бар

28-летний житель Бийского района обратился в полицию и сообщил об угоне. Мужчина рассказал, что на несколько минут отлучился в магазин, а в это время неизвестный угнал его "Жигули". Правоохранители выяснили, что водитель оставил ключи в замке зажигания.

Автомобиль нашли в Бийске, а подозреваемого задержали. Полицейским 55-летний мужчина объяснил, что "Жигули" он угнал для того, чтобы поехать в бар.

Возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до пяти лет тюрьмы, рассказали в региональном МВД.

Ранее amic.ru писал о том, что в питерском районе Мурино таксист не пропустил пешеходов и поплатился за это машиной. Угонщик оказался тактичным и довез пассажирку до места назначения.