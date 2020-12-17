Главную новогоднюю елку Алтайского края зажгли в Барнауле

Фото: amic.ru
Главную елку Алтайского края зажгли на площади Сахарова в Барнауле. Конструкцию украсили сплошной светодиодной гирляндой, которая переливается разными цветами.
Напомним, что установка елки началась 7 декабря. Из-за возведения снежного городка движение транспорта по проспекту Социалистическому закрыли 6 декабря. Возобновить его планируют к 17 января 2021 года.
Всего в этом году на украшения к Новому году выделили 16,7 млн рублей, из которых 10,3 млн ушло на заготовку льда, в том числе и районных площадок. Зампред городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат объяснил возросшую стоимость украшения города установкой светового оформления – единственный пункт подготовки к празднику, который существенно изменился.
Комментарии
Главное что недорого, всего то 16 лямов
Да цена была бы нормальная если городок действовал бы всю зиму, а так конечно на малый срок эти траты ни к чему
По виду не тянет она на заявленные 32 метра. Стандартная 9-этажка - 30 м.
Потратили(якобы),а на самом деле попили на воде(льде) бабки из бюджета,которые можно было бы направить на ту же социалку.Но свой карман для единороссов ближе ессно.
Дорогой дедушка Путин, посади Фунтика за завышенную трату народных денег...
Забери нас отсюда...
10,3 на заготовку льда. В Сибири. А в Москве тогда сколько стоит такой же объем заготовить?
Заготовщики могут смело без заказов жить до следующего Нового года.
"Управления делами президента потратит на установку и украшение главной ëлки страны на Соборной площади московского Кремля 7,9 млн рублей."
Бедные москвичи. Как они живут?