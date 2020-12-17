Барнаул решил накормить чехов хумусом

Барнаульское предприятие "Полезные продукты" начало поставлять свою продукцию в столицу Чехии. В Прагу уже отправили девять тонн хумуса и паштета из семечек, пережаренных бобов и фавы. Груз должен добраться до Чехии в конце декабря.

Как сообщают в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула, специально для иностранных потребителей предприятие изменило дизайн этикетки экспортируемой продукции, в том числе переведя текстовую часть на иностранный язык.

"Продукция отгружена дистрибьютору нашей компании в Европе, и надеемся, что он также начнет работать с торговыми сетями. В настоящее время наша продукция отгружается только в страны таможенного союза: Беларусь, Казахстан. Планируем продолжать расширять рынок сбыта", – поделился гендиректор предприятия "Полезные продукты" Вадим Бирюков.

Как уже сообщал amic.ru, ранее российские производители заявили о возможных перебоях в поставках водки. Причиной могут стать вероятные изменения в законе об утилизации использованной тары.