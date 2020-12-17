Выдача бесплатных лекарств от коронавируса продолжается в Барнауле

Барнаульские поликлиники продолжают выдавать лекарства от коронавируса тем, кто проходит лечение на дому. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Новые поставки лекарств поликлиники заказывают по мере необходимости. По подсчетам главной медсестры, в поликлинике № 14 уже имеющихся препаратов хватит примерно до середины января. И это при том, что ежедневно наборы медикаментов получают по 30-35 горожан", – сказано в сообщении.

К распространению медикаментов присоединились волонтеры акции #МыВместе. За пять дней работы они развезли более 30 коронавирусных наборов. Доставку добровольцы осуществляют бесконтактно.

Напомним, что бесплатные лекарства в Алтайском крае начали выдавать с 1 декабря. Препараты получают не только пациенты, имеющие подтвержденный COVID-19, но также и те люди, у которых результата теста нет, но наблюдаются клинические симптомы коронавирусной инфекции.