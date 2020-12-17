Выдача бесплатных лекарств от коронавируса продолжается в Барнауле

Барнаульские поликлиники продолжают выдавать лекарства от коронавируса тем, кто проходит лечение на дому. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"Новые поставки лекарств поликлиники заказывают по мере необходимости. По подсчетам главной медсестры, в поликлинике № 14 уже имеющихся препаратов хватит примерно до середины января. И это при том, что ежедневно наборы медикаментов получают по 30-35 горожан", – сказано в сообщении.
К распространению медикаментов присоединились волонтеры акции #МыВместе. За пять дней работы они развезли более 30 коронавирусных наборов. Доставку добровольцы осуществляют бесконтактно.
Напомним, что бесплатные лекарства в Алтайском крае начали выдавать с 1 декабря. Препараты получают не только пациенты, имеющие подтвержденный COVID-19, но также и те люди, у которых результата теста нет, но наблюдаются клинические симптомы коронавирусной инфекции.
Комментарии
Чистая правда, и тест сделали. Завтра результат. Врач сам звонит корректирует препараты, до постановки диагноза через тест. Прям хочу назвать фио. Это Мартынов Максим Вдадисславович. Давно в больницу не обращался. Точно скажу, что многое удивляет. А если по большому счету Попова критикуют, только потому, что не местный. В таких условиях отрасль держит!!! Врачам респект!!!!
С четверга стоит диагноз вирусная пневмония, до сих пор завтраками кормят....сначала положительный результат врач ждала, без него никак нельзя видите ли, что противоречит словам Вахловой, теперь врачу некогда выписать препараты!!!! 7 дней ждём лекарства из поликлиники РТИ, на Юрина которая!!!! Думаю, стоит жалобу оформить