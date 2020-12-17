Житель Алтайского края убил соседа и попал в реанимацию

Жителя одного из сел Шипуновского района Алтайского края признали виновным в убийстве соседа. Ближайшие семь лет злоумышленник проведет за решеткой.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел в июне 2020 года. Между двумя соседями случился конфликт. 39-летний мужчина начал избивать своего 35-летнего оппонента. В качестве орудия сельчанин использовал стеклянную банку, гирю и ножку от стула. В результате сосед скончался на месте, а убийца попытался скрыться с места преступления на автомобиле.

Однако далеко уехать злоумышленнику не удалось: он не справился с управлением, машина опрокинулась. Водитель получил тяжелые травмы и попал в больницу.

В ходе следствия мужчина признал свою вину лишь частично. Он утверждал, что не хотел убивать обидчика. Суд назначил сельчанину семь лет колонии строго режима.