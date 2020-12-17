В России вводят новые правила оплаты наличными

Новые правила обращения с деньгами введут в России с 10 января 2021 года. Изменения затронут оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах.
Согласно изменениям, утвержденным Центробанком, теперь наличные расчеты в рамках одного договора ограничены 100 тысячами рублей. Кроме того, изменился перечень возможного расходования наличных компаниями и ИП. Теперь все выплаты по договорам аренды, возврату и выдаче займов и расчеты по организации и проведению азартных игр нельзя проводить с выручки предприятия.
Как рассказал изданию "Экономика сегодня" юрист Павел Уткин, новые правила призваны облегчать жизнь легальным бизнесменам. В частности, из подлежащего контролю перечня операций исключат платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения. Теперь наблюдение усилят над специфичными операциями для банков, лизинговых компаний и страховщиков, а также ломбардов, МФО и кредитных кооперативов.
Отдельно усилится контроль за банковскими операциями свыше 600 тысяч рублей, что позволит закрыть некоторые лазейки при ведении двойной бухгалтерии.
Комментарии
Ничего не понял, но очень интересно.
такая же фигня. стало хуже или лучше?
новые правила призваны облегчать жизнь
нуну ага где вы видели изменения в нашу пользу
Что тут не понятно- при покупки более 600т.руб. надо будет доказать что денюшка твоя.
какие 600 т.руб
"наличные расчеты в рамках одного договора ограничены 100 тысячами рублей"
когда закроют вывод миллиардов долларов за границу?
Друзья Главного записали свою недвижимость на РФ и не платят миллиардные налоги. Налоговики проходят мимо. А вот старушка не заплатила налог с пучка укропа, посадить ее.
Вообще запретить наличные. Как тогда взятки давать?
когда закроют вывод миллиардов долларов за границу?
раз они выводятся в безналичной форме, то ...
17.12.2020 14:46
- гость -
когда закроют вывод миллиардов долларов за границу?
хоть один адекватный комментатор!!!
17.12.2020 14:57
- гость -
Так давно уже по безналу... Представляете, как это с чемоданом денег таскаться и передавать... А тут - передал карточку банковскую и все...
Как тогда взятки давать?
биткоинами