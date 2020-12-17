В России вводят новые правила оплаты наличными

Новые правила обращения с деньгами введут в России с 10 января 2021 года. Изменения затронут оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах.

Согласно изменениям, утвержденным Центробанком, теперь наличные расчеты в рамках одного договора ограничены 100 тысячами рублей. Кроме того, изменился перечень возможного расходования наличных компаниями и ИП. Теперь все выплаты по договорам аренды, возврату и выдаче займов и расчеты по организации и проведению азартных игр нельзя проводить с выручки предприятия.

Как рассказал изданию "Экономика сегодня" юрист Павел Уткин, новые правила призваны облегчать жизнь легальным бизнесменам. В частности, из подлежащего контролю перечня операций исключат платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения. Теперь наблюдение усилят над специфичными операциями для банков, лизинговых компаний и страховщиков, а также ломбардов, МФО и кредитных кооперативов.

Отдельно усилится контроль за банковскими операциями свыше 600 тысяч рублей, что позволит закрыть некоторые лазейки при ведении двойной бухгалтерии.