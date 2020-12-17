АлтГТУ приглашает жителей Алтая на бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ по физике

АлтГТУ запускает курсы подготовки к ЕГЭ по физике. На занятия приглашают учеников 10-11 классов, а также выпускников прошлых лет. Обучение будет походить в онлайн-формате с 5 по 9 января 2021 года с 10:00 до 13:00.

Занятия бесплатные. Для посещения курсов необходимо зарегистрироваться, а получить доступ к вебинарам можно по ссылке.

Занятия будет проводить доцент кафедры "Физика" АлтГТУ Сергей Кустов. Вместе с ним студенты разберут тематические задания по молекулярной физике, термодинамике, электростатике и постоянному току.