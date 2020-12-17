Более 28 тысяч человек заболели COVID-19 за сутки в России

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 28 214 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заражений достигло 2 762 668, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Лидером по суточному приросту остается Москва (+6711), второе место занимает Санкт-Петербург (+3763), третье – Московская область. Алтайский край, в котором на 17 декабря зафиксировали 217 случаев заражения, находится на 32-м месте по стране.
Из больниц за последние сутки выписали 26 440 пациентов, всего выздоровели 2 202 540 жителей страны.
С подтвержденным коронавирусом умерли еще 587 человек, всего с начала пандемии зафиксирован 49 151 летальный случай.
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