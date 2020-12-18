Колоссальный рост: реализация амбициозного нацпроекта на Алтае набирает обороты

На минувшей неделе сразу три крупных производственных компании Алтайского края прошли очный этап отбора для участия в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости".

Топ-менеджеры птицефабрики "Молодежная", "Новоеловской птицефабрики" и Михайловского завода химреактивов представили федеральным и краевым экспертам пилотные потоки, на которых предприятия будут оттачивать новые подходы к производству и управлению кадрами. Несмотря на то, что все претенденты имеют за плечами десятки лет производственного опыта, они намерены продолжать совершенствовать процессы в соответствии с требованиями современного бизнеса.

Александр Вагенлейтер, руководитель Регионального центра компетенций (реализует мероприятия адресной поддержки с региональными экспертами в Алтайском крае), высоко оценил шансы всех трех компаний на дальнейшее повышение производительности труда.

"Вне зависимости от уровня развития производственной системы все предприятия – участники национального проекта повышают свою производительность, чем на практике подтверждают широко известное утверждение об отсутствии предела совершенству. Конечно, бывает непросто перестроить сознание работников и управленцев, которые привыкли делать так и внутренне не готовы к переменам. Но это возможно, и предлагаемые нами инструменты зарекомендовали себя на различных предприятиях России. Все больше руководителей компаний узнают об этом, поэтому стремятся стать участниками нацпроекта", – подчеркнул Александр Вагенлейтер.

На сегодняшний день в "листе ожидания" значатся около десятка краевых предприятий, работа экспертов на них начнется в следующем году. А 45 организаций уже представляют наш регион в госпрограмме, причем весьма успешно – у некоторых в течение первого года рост производительности труда составил до 40%.

Напомним, что все мероприятия, реализуемые на предприятиях в рамках национального проекта бесплатны для его участников. Главное, чтобы руководство и коллектив компании были замотивированы на результат.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.