Единороссы предложили Госдуме принять закон о "гаражной амнистии"

"Единая Россия" добивается того, чтобы законопроект о "гаражной амнистии" был принят уже в весеннюю сессию Госдумы. Документ внесли в парламент 16 декабря. Об этом со ссылкой на секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака пишет партийный сайт.

Предлагаемые законодательные меры схожи с "дачной амнистией", которая упростила порядок оформления собственности на дачные постройки. Она была очень востребована у жителей: за 14 лет в упрощенном порядке было оформлено более 10 млн дач, земельных участков и садовых домов. Ожидается, что "гаражная амнистия" будет действовать до 2026 года.

"Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы. Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры", – пояснил Андрей Турчак.

По его словам, следующий этап – вместе с правительством и региональными администрациями отработать механизм и сделать так, чтобы для малоимущих и социально незащищенных категорий граждан оформление сопроводительных документов было бесплатным или минимальным по стоимости.

Андрей Турчак добавил, что люди в регионах поднимали проблему невозможности оформить в собственность гаражи и землю. В частности, такие обращения звучали в ходе декады приемов граждан, которая прошла в начале декабря.

По словам депутата фракции "Единая Россия", зампредседателя Барнаульской гордумы Сергея Струченко, с вопросами о невозможности оформить в собственность гаражи и землю под ними к депутатам обращаются и жители краевой столицы.

"Проблема действительно существует, и долгое время, в большинстве случаев, решения у нее не было. Причин тому много, в каждом случае – своя, но в целом проблема требовала системного решения на законодательном уровне. Надеюсь, предлагаемые меры по упрощению оформления собственности на гаражи и землю станут тем системным решением "гаражного вопроса", которого так ждут барнаульцы", – сказал Сергей Струченко.

На встрече с Андреем Турчаком глава Росреестра Олег Скуфинский отметил, что благодаря совместной работе с "Единой Россией" осенью документ был доработан, в нем максимально учтены пожелания граждан.

"Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно", – пояснил глава Росреестра.