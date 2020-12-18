Где заработать 100 тысяч? Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Алтайском крае

Специалисты онлайн-платформы по поиску работы hh.ru проанализировали вакансии, которые размещали работодатели с ноября по декабрь 2020 года. Всего за это время на сайте опубликовали более 600 предложений с заработной платой выше 100 тысяч рублей.

Как пишет "Бийский рабочий", лидером списка высоких зарплат оказалась вакансия руководителя службы логистики в Бийске с оплатой 130 тысяч рублей в месяц. Работодатели указали, что им требуется системный и целеустремленный человек, "для которого не существует задач, которые бы он не мог решить".

Второе место заняла вакансия из Барнаула на должность разработчика мобильных игр и приложений для смартфонов с зарплатой 100 тысяч рублей. На третьей сточке рейтинга – главбух в барнаульской компании с оплатой от 100 тысяч рублей.

Чаще всего в Алтайском крае от 100 тысяч рублей в месяц готовы платить сотрудникам строительной, IT и розничной сферы.