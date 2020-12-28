Выплаты, льготы, замена трудовых. Какие изменения произошли в декабре 2020 года

В декабре вступили в силу сразу несколько нововведений, которые затронули жизнь россиян. Например, изменен процесс покупки железнодорожных билетов и оформления документов и государственных услуг. Кроме того, введены новые ограничения для МФО. Рассмотрим наиболее значительные перемены.

Трудовая книжка

До конца декабря россиянам необходимо выбрать, как вести трудовую книжку: в электронном или бумажном формате. Для этого необходимо написать соответствующее заявление и передать в свой отдел кадров. Если работник перейдет на электронную книжку, вернуться к бумажной не получится. А вот перейти позже с бумажной на электронную – можно.

Покупка билетов онлайн

В декабре 2020 года вступили в силу изменения в постановление правительства, согласно которому льготники смогут покупать и оформлять билеты на поезда и электрички дистанционно.

Теперь не нужно ехать на вокзал, чтобы в кассе предоставить паспорт и документ, подтверждающий льготу. Операторы будут самостоятельно получать все необходимые данные в электронном виде с помощью федеральных информационных систем, а покупатели смогут легко и быстро оформлять билеты через интернет.

Чтобы вернуть купленный онлайн билет, нужно будет подать заявление на портале "Госуслуги".

Уведомления о льготах, налогах и штрафах

С 1 декабря 2020 года льготники также могут получать уведомления о положенных им социальных услугах и выплатах. Это значительно упросит всю систему: раньше многие не знали, на какие выплаты они имеют право, а теперь информацию будут бесплатно предоставлять заранее через портал "Госуслуги" или по телефону. Но только с согласия пользователей.

Услуги нотариуса – в электронном формате

Также с 23 декабря 2020 года вступили в силу поправки "О цифровом нотариате". Часть услуг нотариуса для физических лиц и бизнеса перейдут в электронный формат: например, нотариальное освидетельствование переводов, выдача выписок из реестра об имуществе в залоге, передача электронных документов другим лицам. В дистанционной форме также можно будет проводить сделки с участием сразу нескольких юристов. Это удобно при совершении операций с недвижимостью, находящейся в другом регионе.

Ограничения для МФО

С начала декабря 2020 года начали действовать и новые ограничения для микрофинансовых организаций. Максимальная процентная ставка в день теперь ограничена 1% (или 365% в год). При этом максимальная сумма долга с учетом процентов не должна превышать заем на 200%.

Кроме того, ЦБ продлил часть мер по поддержке россиян, столкнувшихся с существенным сокращением доходов или заболевших коронавирусом. Так, до 31 декабря регулятор рекомендовал банкам и МФО продолжать реструктурировать кредиты или займы таких граждан, не назначать им пени и штрафы.

Но и сами МФО сегодня идут навстречу заемщикам, предлагая выгодные варианты микрокредитования. Например, для собственников автомобилей отличным вариантом станет заем под залог ПТС в финансовой группе "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Помимо выгодной процентной ставки, этот вариант удобен тем, что машина остается у владельца. При этом сумму до 500 тысяч рублей можно получить без поручителей, справок о доходах и даже с плохой кредитной историей. Сотрудники компании оформят все документы в течение часа, и в тот же день деньги могут быть у вас на руках.

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Офис финансовой группы "Содействие":

Адрес: ул. Гоголя, 66 (отдельный вход)

Тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)

График работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00; сб – с 9:00 до 16:00

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юрлица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на декабрь 2020 года.