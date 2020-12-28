Вторник, 29 Декабрь, 01:02

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,72
€ 90,13
-20°


3078035 +27787
Обь
20см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Выплаты, льготы, замена трудовых. Какие изменения произошли в декабре 2020 года

, ИА "Амител"
Многие услуги теперь можно получить онлайн, а документы перевести в электронный формат

В декабре вступили в силу сразу несколько нововведений, которые затронули жизнь россиян. Например, изменен процесс покупки железнодорожных билетов и оформления документов и государственных услуг. Кроме того, введены новые ограничения для МФО. Рассмотрим наиболее значительные перемены.

Трудовая книжка

До конца декабря россиянам необходимо выбрать, как вести трудовую книжку: в электронном или бумажном формате. Для этого необходимо написать соответствующее заявление и передать в свой отдел кадров. Если работник перейдет на электронную книжку, вернуться к бумажной не получится. А вот перейти позже с бумажной на электронную – можно.

Покупка билетов онлайн

В декабре 2020 года вступили в силу изменения в постановление правительства, согласно которому льготники смогут покупать и оформлять билеты на поезда и электрички дистанционно.

Теперь не нужно ехать на вокзал, чтобы в кассе предоставить паспорт и документ, подтверждающий льготу. Операторы будут самостоятельно получать все необходимые данные в электронном виде с помощью федеральных информационных систем, а покупатели смогут легко и быстро оформлять билеты через интернет.

Чтобы вернуть купленный онлайн билет, нужно будет подать заявление на портале "Госуслуги".

Уведомления о льготах, налогах и штрафах

С 1 декабря 2020 года льготники также могут получать уведомления о положенных им социальных услугах и выплатах. Это значительно упросит всю систему: раньше многие не знали, на какие выплаты они имеют право, а теперь информацию будут бесплатно предоставлять заранее через портал "Госуслуги" или по телефону. Но только с согласия пользователей.

Услуги нотариуса – в электронном формате

Также с 23 декабря 2020 года вступили в силу поправки "О цифровом нотариате". Часть услуг нотариуса для физических лиц и бизнеса перейдут в электронный формат: например, нотариальное освидетельствование переводов, выдача выписок из реестра об имуществе в залоге, передача электронных документов другим лицам. В дистанционной форме также можно будет проводить сделки с участием сразу нескольких юристов. Это удобно при совершении операций с недвижимостью, находящейся в другом регионе.

Ограничения для МФО

С начала декабря 2020 года начали действовать и новые ограничения для микрофинансовых организаций. Максимальная процентная ставка в день теперь ограничена 1% (или 365% в год). При этом максимальная сумма долга с учетом процентов не должна превышать заем на 200%.

Кроме того, ЦБ продлил часть мер по поддержке россиян, столкнувшихся с существенным сокращением доходов или заболевших коронавирусом. Так, до 31 декабря регулятор рекомендовал банкам и МФО продолжать реструктурировать кредиты или займы таких граждан, не назначать им пени и штрафы.

Но и сами МФО сегодня идут навстречу заемщикам, предлагая выгодные варианты микрокредитования. Например, для собственников автомобилей отличным вариантом станет заем под залог ПТС в финансовой группе "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Помимо выгодной процентной ставки, этот вариант удобен тем, что машина остается у владельца. При этом сумму до 500 тысяч рублей можно получить без поручителей, справок о доходах и даже с плохой кредитной историей. Сотрудники компании оформят все документы в течение часа, и в тот же день деньги могут быть у вас на руках.

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов, или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.

Офис финансовой группы "Содействие":
Адрес: ул. Гоголя, 66 (отдельный вход)
Тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)
График работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00; сб – с 9:00 до 16:00 
Сайт
"ВКонтакте"
Facebook
"Одноклассники"
Instagram
Twitter

Материалы по теме

ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юрлица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на декабрь 2020 года.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
Loading...
23:30
Такой день. Жемчужная свадьба Томенко и отказ работодателей повышать зарплату 0
23:02
В Алтайском крае многодетного отца отправят в колонию за истязание шестерых детей 0
22:35
Конституционный суд признал законным ограничение передвижения во время пандемии 0
22:02
Мишустин поручил оперативно оказать помощь семьям моряков с затонувшего судна "Онега" 0
21:31
Виктор Томенко показал фото со своей свадьбы в молодости 2
21:05
Почти 100 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 29 декабря 0
20:33
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 274 0
20:03
Индонезия закроет границы из-за нового штамма коронавируса 0
19:29
В Барнауле зафиксировали рекордные за последние 100 лет морозы 2
19:01
Присяжные признали Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев 1
18:26
Восьмибалльные пробки сковали движение транспорта в Барнауле 0
18:03
Деньги за пару кликов. Как быстро найти выгодный кредит онлайн 0
17:56
Доктор Мясников дал неутешительный прогноз на 2021 год 0
17:49
Актриса Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с COVID-19 0
17:36
Мошенники нашли новогодний способ обмана россиян 1
17:19
Барнаульская елка оказалась одной из самых больших в Сибири 6
17:02
Барнаульский боксер Дмитрий Кулаков победил на профессиональном ринге 1
16:52
Алтайские волонтеры вручили подарки детям и медицинским работникам 0
16:46
Жириновский назвал возможных преемников Путина 9
16:31
В новогодние праздники медучреждения Алтайского края будут работать в особом режиме 0
16:18
Путин поручил поддержать российский кинематограф в 2021 году не ниже уровня 2019-го 4
16:03
Желание под елкой. На Алтае прошла благотворительная новогодняя акция 0
15:56
Жительница Горного Алтая нелегально продавала спиртное односельчанам 3
15:43
Почти 28 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России 2
15:31
Пора переезжать. Самая дешевая селедка под шубой в России оказалась в Бийске 2
15:15
Почти пять миллионов рублей выделили для центра помощи детям в Рубцовске 2
15:03
Выплаты, льготы, замена трудовых. Какие изменения произошли в декабре 2020 года 0
14:45
Врачи назвали неожиданный симптом, который указывает на проблемы с сердцем 2
14:31
Девятилетняя россиянка получила медаль Совфеда "За проявленное мужество" 2
14:17
17 рыбаков с затонувшего в Баренцевом море рыболовного судна считаются погибшими 7
14:02
Полицейские нашли двух пропавших девочек в Рубцовске 7
13:54
Три человека пострадали в результате ДТП в Горно-Алтайске 1
13:45
США выделят 290 млн долларов на противодействие России в 2021 году 35
13:31
Виктор Томенко отмечает с супругой жемчужную свадьбу 13
13:16
Одинокая пенсионерка на Алтае осталась без крыши над головой перед Новым годом 2
13:04
В Минобрнауки признали, что качество дистанта ниже очного обучения 15
12:55
Алтайским сотрудникам ОМОНа вручили знаки отличия ГТО 11
12:40
Судно с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море 4
12:29
Вирус, войны и щепотка политики. Главные новости уходящего года 3
12:21
Окончание пандемии и миллион долларов. Россияне рассказали, что загадают на Новый год 3
12:12
Проверка на прочность. В СГК рассказали о снижении доходов и неснижении инвестиций 6
11:54
Суд обязал власти Барнаула выкупить квартиру у жильца аварийного дома 0
11:42
Еще 14 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае 4
11:30
Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Бийск 2
11:15
Предприниматели и власти Алтайского края отказались повышать минимальную зарплату 51
11:02
Запись на вакцинацию против коронавируса началась в Алтайском крае 41
10:54
Барнаул вошел в число наиболее "умных" городов Сибири 3
10:45
Агентство стратегических инициатив назначило представителей в Алтайском крае 4
10:30
32 новых случая COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
10:22
Советы нотариуса. Что делать, если получили наследство, и как правильно его оформить 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.